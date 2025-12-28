Peru: Gold- & Silberausstoß für Oktober 2025

Das peruanische Ministerium für Minen und Energie hat kürzlich die aktuellen Produktionszahlen der peruanischen Gold- und Silberminen für den Monat Oktober veröffentlicht. Demnach ist die Goldproduktion im Oktober im Vergleich zum Vormonat September gestiegen und hat ihren positiven Trend fortgesetzt. Auch die Silberproduktion verzeichnete ein Plus, nachdem sie im Vormonat von ihrem Jahreshoch gewichen war. Im Jahresvergleich konnte vor allem die Silberproduktion überzeugen, während die Goldproduktion nur ein leichtes Wachstum verzeichnete.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, erreichte der Goldausstoß peruanischer Minen im Oktober 10,06 Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg von 7,9% gegenüber 9,31 Tonnen im September. Im Oktober 2024 wurden 9,85 Tonnen produziert, was einen Anstieg um 2,0% im Jahresvergleich bedeutet.
Der Silberbergbau verzeichnete im Oktober den Angaben zufolge eine Produktion von 348,16 Tonnen. Verglichen mit den 326,75 Tonnen Silber im September bedeutet dies ein Plus von 6,6%. Im Vergleich zu den 308,14 Tonnen im Vorjahresmonat stieg der Silberausstoß im Oktober 2025 um 13,0%.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!