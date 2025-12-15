Platin zum Wochenstart mit neuem Jahrzehntehoch

Das Industrie-, Edel- und Weißmetall Platin präsentiert sich weiterhin bullisch und überzeugt zum Wochenauftakt mit dem Sprung über das Hoch aus 2013 bei 1.745 USD. Dieses Niveau gilt nunmehr als kurzfristiger Unterstützungsbereich und sollte im Idealfall nicht mehr auf Wochenbasis unterschritten werden. Sodann warten Niveaus aus 2011 nahe der Marke von 1.900 USD sowie die runde Marke von 2.000 USD je Unze, welche zuletzt im Handelsjahr 2008 überwunden werden konnte.
Sollte es hingegen zu einem Rückgang unter 1.745 USD kommen, wären weitere Abgaben bis 1.687 USD einzukalkulieren, bevor man darunter mit Folgeverlusten bis zur Unterstützung von 1.484 USD rechnen müsste.
