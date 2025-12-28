Ökologie statt Ökonomie

• In den 1980er Jahren wurde Panik vor dem Ende unserer Bodenschätze, vor allem Öl, Gas und Metalle, geschürt, wurde die Einschränkung von Ressourcenverbrauch zum Überleben der Menschen gefordert.



• In den 1990er Jahren beherrschte Panik vor einem "Waldsterben" die Diskussion, bis sich auch dies als Unsinn herausstellte.



• Ab der Jahrtausendwende gab es ein neues Schreckgespenst: Klimawandel durch CO2-Ausstoß bis zum Weltenende. Die Panik vor CO2-Ausstoß führte zum Verbot von Verbrennerautos, zu Heizungsgesetzen und zu einer Fülle von Umwelteinschränkungen, welche vor allem in Deutschland "CO2-Neutralität" bewirken sollten, obwohl Deutschland nur 0,4% des CO2-Ausstoßes der Welt ausmacht, also unser Verbrauch irrelevant ist.



Die grünen Ideologen wollten jedoch mit Deutschland ein Zeichen für die Welt setzen und haben "die große Transformation" mit Ende der Industrieproduktion durch Energiepreissteigerungen (Kündigung der billigen russischen Energie und Ersatz durch dreimal so teure amerikanische) beschlossen, haben eine Fülle von Umweltvorschriften erlassen, welche jede Branche Einschränkungen unterwarf und haben es damit geschafft, den CO2-Ausstoß in Deutschland zu senken, indem sie eine blühende Wirtschaft in die Rezession trieben.

Aus Scham über die ungezügelte Konsumwirtschaft und beflügelt durch die Studie des Club of Rome vom Ende des Wachstums durch das Ende der Ressourcen entstand weltweit eine Ökologiebewegung zum Schutz von Natur und Umwelt.Die ganzen Öko-Träume haben nichts gebracht, waren ökonomisch sinnlos, haben aber Industrie, Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Lande zwangsreduziert.Inzwischen ist Deutschland das Land mit den höchsten Energie- und Rohstoffpreisen, mit den höchsten Steuern und Sozialabgaben, mit der höchsten bürokratischen Gängelung aller westlichen Staaten, mit international nicht mehr konkurrenzfähiger Wirtschaft, steigender Arbeitslosigkeit und steigenden Sozialkosten.Der Traum der Ökologen von der Weltenrettung vor Klimawandel ist zur Absturzwirklichkeit unseres Wohlstandes geworden, ist wegen der Geringfügigkeit unseres CO2-Beitrages (0,4%) sinnlos gewesen und allein von den beiden großen CO2-Produzenten USA und China durch zehnfache Steigerungsraten übertroffen.Der Traum ist aus, die Wirklichkeit ist bitter. Dennoch träumen die grünen Träumer weiter.© Prof. Dr. Eberhard Hamer