Vorletzter Beitrag für 2025: Edelmetallpreise

07:00 Uhr  |  Craig Hemke
Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Ende des Jahres 2025, und es war ein ereignisreiches Jahr. Auch wenn bald die Zeit für Feiern und Rückblicke gekommen ist, deutet der Kalender darauf hin, dass es noch Zeit für einige Aufwärtsbewegungen bei Edelmetallen und Bergbauaktien gibt.


Gold und Silber schockieren den Markt

Beginnen wir diese Woche mit einem Rückblick. Das Jahr 2024 endete mit einem Anstieg des Goldpreises um über 27%. Wie der nachstehende Chart zeigt, folgten auf Gewinne dieser Größenordnung in der Regel geringere Gewinne oder Verluste im nächsten Jahr.

Aber nicht dieses Jahr! Während ich dies am 15. Dezember schreibe, ist der Goldpreis seit Jahresbeginn um 65,8% gestiegen, der Silberpreis sogar um erstaunliche 120%. Heiliger Bimbam! Und die Marktgeschichte lässt vermuten, dass wir noch nicht ganz am Ende sind.


Saisonalität + Fundamentaldaten stimmen überein

Obwohl die kommende Woche aufgrund zahlreicher US-Wirtschaftsdaten und der monatlichen Optionsverfalltage an der NYSE volatil sein wird, steht der Kalender kurz vor dem Beginn der für Edelmetalle und Bergbauaktien typischerweise stärksten Periode des Jahres. Diese Saisonalität wird sich bald in höheren Preisen niederschlagen und beginnt in der Regel irgendwann nach dem 20. Dezember. Wird sich dies auch in diesem Jahr wieder so entwickeln?

