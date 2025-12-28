Die Fed-Politik, quantitative Lockerung und die Auswirkungen auf Gold

In dieser Ausgabe von "Ask the Expert" von Sprott Money vom Dezember 2025 empfängt Craig Hemke Dr. EJ Antoni, Chefökonom der Heritage Foundation, zu einer dringenden Diskussion über die jüngsten Maßnahmen der Federal Reserve, darunter das Ende der quantitativen Straffung (QT) und die überraschende Wiederaufnahme von Anleihekäufen im Stil der quantitativen Lockerung (QE).Als sich das Jahr 2025 dem Ende zuneigte, traf sich Craig Hemke, Moderator von Sprott Money, mit dem Volkswirtschaftler Dr. E.J. Antoni, Chefvolkswirtschaftler der Heritage Foundation, zu einer aufschlussreichen Dezemberausgabe von "Ask the Expert". Der Zeitpunkt war besonders günstig, da die Federal Reserve gerade wieder mit dem Kauf von Vermögenswerten begonnen hatte  eine bedeutende geldpolitische Wende mit starken Auswirkungen auf den Spotpreis für Gold und Silber sowie die allgemeine Marktrichtung bis zum Jahr 2026.Antoni kam ohne Umschweife zum Punkt: Die Fed hatte am 1. Dezember die quantitative Straffung (QT) eingestellt und begann am 12. Dezember mit dem, was viele als Rückkehr zur quantitativen Lockerung (QE) betrachten. Er erklärte: "Wir sind wieder beim Gelddrucken angelangt. Und das hat nichts mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Es hat nichts mit Inflation zu tun. Das alles ist auf den geldpolitischen Rahmen zurückzuführen, den die Fed im März 2020 geschaffen hat."Für Antoni ist die Mechanik dieser Situation klar: Die Fed kauft Vermögenswerte, nämlich Staatsanleihen, und schafft Geld aus dem Nichts. "Die Fed verfügt im Grunde genommen über ein magisches Girokonto", bemerkte er. "Wenn die Fed einen Scheck ausstellt, wird Geld geschaffen." Er betonte, dass dieser Prozess die Geldmenge erhöht, was den Wert des Dollars verwässert und wiederum den Preis von Anlagevermögen wie Gold, Silber und Platin erhöht.Diese Änderung der Politik war für diejenigen, die die Finanzwelt wie Antoni genau verfolgen, zwar nicht überraschend, löste jedoch während der Pressekonferenz der Fed und am folgenden Handelstag einen deutlichen Anstieg der Edelmetallpreise aus. Hemke und Antoni räumten beide ein, dass dies ein seit langem erwarteter Schritt war, der die Bedeutung des Besitzes von Sachwerten weiter unterstreicht, da die Zentralbanken weiterhin Fiatwährungen abwerten.Antoni ging noch weiter ins Detail und erklärte anhand einer Einführung in die Wirtschaftswissenschaften, warum der Preis für Gold und Silber steigt, wenn die Fed die Geldmenge erhöht. Er erklärte: "Man erhöht die Geldmenge im Verhältnis zur Menge der Produkte und Dienstleistungen, die man mit diesem Geld kaufen kann... Das bedeutet, dass man den relativen Preis dieser Produkte und Dienstleistungen erhöht hat, aber den relativen Preis dieses Geldes gesenkt hat."Dieser Kaufkraftverlust wird am deutlichsten, wenn man ihn in Gold misst. "Vor zehn Jahren kostete eine Unze Gold 1.100 Dollar. Vor fünf Jahren kostete sie 2.200 Dollar und heute kostet sie 4.400 Dollar", stellte Hemke fest. Die Unze Gold hat sich nicht verändert  es ist der Dollar, der abgewertet wurde.Antoni führte eine überzeugende Analogie an. Er beschrieb Geld als Maßstab. Wenn man den Maßstab verkürzt, braucht man mehr davon, um dieselbe Entfernung zu messen. Das ist es, was Inflation bewirkt: Sie schrumpft das Messinstrument (den Dollar) und erfordert mehr Einheiten, um dieselben Güter zu kaufen, einschließlich Gold und Silber.Er hob auch das Konzept der "monetären Prämie" hervor, das insbesondere für Gold und Silber relevant ist. "Die Geldentwertung [...] wird tatsächlich dazu führen, dass Gold, Silber  alles, was eine monetäre Prämie hat  einen zusätzlichen Preisanstieg erfahren wird." Aus diesem Grund kaufen Anleger Silber und Gold nicht nur als Rohstoffe, sondern als Wertspeicher, die sich in Zeiten fiskalpolitischer Misswirtschaft historisch gesehen gut entwickeln.Ein kritischer geopolitischer Punkt, den Antoni ansprach, war der weltweite Vertrauensverlust in den US-Dollar, ausgelöst durch die beispiellose Beschlagnahmung von Vermögenswerten der russischen Zentralbank durch die US-Regierung. "Es handelte sich dabei nicht um amerikanische Vermögenswerte... Die Folge davon war, dass Führungskräfte auf der ganzen Welt sagten: 'Wir glauben nicht mehr, dass der Dollar ein sicherer Vermögenswert ist.'"