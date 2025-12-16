Menü Artikel
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Voyageur Minerals schließt Reverse Takeover mit Evolve Strategic Element ab

16.12.2025  |  Minenportal.de
Evolve Royalties Ltd. (ehemals Voyageur Minerals Explorers Corp.) gibt bekannt, dass eine Unternehmensfusion mit Evolve Strategic Element Royalties Ltd. abgeschlossen wurde und das Unternehmen nun an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiert ist.

Die Stammaktien von Evolve werden voraussichtlich am 17. Dezember 2025 unter dem Symbol 'EVR' an der CSE zum Handel zugelassen.

Im Anschluss an die Unternehmensfusion hat Voyageur Minerals eine Konsolidierung seiner Aktien im Verhältnis 4 zu 1 abgeschlossen, seinen Firmennamen von "Voyageur Minerals Explorers Corp." in "Evolve Royalties Ltd." geändert und wurde gemäß dem Canada Business Corporations Act fortgeführt. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind 46.529.423 Evolve-Aktien ausgegeben und ausstehend.

Im Rahmen des Abschlusses der Unternehmensfusion erhalten Inhaber von Zeichnungsscheinen von Evolve Strategic Element 0,285 Aktien des neuen Unternehmens für jeden gehaltenen Zeichnungsschein erhalten. Diese haben eine Anschaffungskostenbasis von 2,81 $ pro Aktie.

Voyageur ist ein kanadisches Junior-Mineralienexplorationsunternehmen, das sich speziell auf Mineralienvorkommen im Nordwesten von Manitoba und im Nordosten von Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein wertvolles Paket von Lizenzgebühren im ergiebigen Flin Flon Greenstone Belt.

Evolve ist ein privates Unternehmen. Das Unternehmen erhebt Lizenzgebühren für strategische Metalle und ist bestrebt, als eines der ersten das Lizenzgebühren- und Streaming-Modell auf die nächste Generation strategischer Minen anzuwenden.


© Redaktion MinenPortal.de



Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!




Mineninfo

Voyageur Mineral Explorers Corp.

Voyageur Mineral Explorers Corp.
Bergbau
Kanada
A2QBRC
CA92918D1096
Unternehmenswebsite
Kupfer
PbAuCuAgZn
Minenprofile
Neuste Artikel
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap