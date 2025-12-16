Voyageur Minerals schließt Reverse Takeover mit Evolve Strategic Element ab
16.12.2025 | Minenportal.de
Evolve Royalties Ltd. (ehemals Voyageur Minerals Explorers Corp.) gibt bekannt, dass eine Unternehmensfusion mit Evolve Strategic Element Royalties Ltd. abgeschlossen wurde und das Unternehmen nun an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiert ist.
Die Stammaktien von Evolve werden voraussichtlich am 17. Dezember 2025 unter dem Symbol 'EVR' an der CSE zum Handel zugelassen.
Im Anschluss an die Unternehmensfusion hat Voyageur Minerals eine Konsolidierung seiner Aktien im Verhältnis 4 zu 1 abgeschlossen, seinen Firmennamen von "Voyageur Minerals Explorers Corp." in "Evolve Royalties Ltd." geändert und wurde gemäß dem Canada Business Corporations Act fortgeführt. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind 46.529.423 Evolve-Aktien ausgegeben und ausstehend.
Im Rahmen des Abschlusses der Unternehmensfusion erhalten Inhaber von Zeichnungsscheinen von Evolve Strategic Element 0,285 Aktien des neuen Unternehmens für jeden gehaltenen Zeichnungsschein erhalten. Diese haben eine Anschaffungskostenbasis von 2,81 $ pro Aktie.
Voyageur ist ein kanadisches Junior-Mineralienexplorationsunternehmen, das sich speziell auf Mineralienvorkommen im Nordwesten von Manitoba und im Nordosten von Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein wertvolles Paket von Lizenzgebühren im ergiebigen Flin Flon Greenstone Belt.
Evolve ist ein privates Unternehmen. Das Unternehmen erhebt Lizenzgebühren für strategische Metalle und ist bestrebt, als eines der ersten das Lizenzgebühren- und Streaming-Modell auf die nächste Generation strategischer Minen anzuwenden.
© Redaktion MinenPortal.de
Die Stammaktien von Evolve werden voraussichtlich am 17. Dezember 2025 unter dem Symbol 'EVR' an der CSE zum Handel zugelassen.
Im Anschluss an die Unternehmensfusion hat Voyageur Minerals eine Konsolidierung seiner Aktien im Verhältnis 4 zu 1 abgeschlossen, seinen Firmennamen von "Voyageur Minerals Explorers Corp." in "Evolve Royalties Ltd." geändert und wurde gemäß dem Canada Business Corporations Act fortgeführt. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind 46.529.423 Evolve-Aktien ausgegeben und ausstehend.
Im Rahmen des Abschlusses der Unternehmensfusion erhalten Inhaber von Zeichnungsscheinen von Evolve Strategic Element 0,285 Aktien des neuen Unternehmens für jeden gehaltenen Zeichnungsschein erhalten. Diese haben eine Anschaffungskostenbasis von 2,81 $ pro Aktie.
Voyageur ist ein kanadisches Junior-Mineralienexplorationsunternehmen, das sich speziell auf Mineralienvorkommen im Nordwesten von Manitoba und im Nordosten von Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein wertvolles Paket von Lizenzgebühren im ergiebigen Flin Flon Greenstone Belt.
Evolve ist ein privates Unternehmen. Das Unternehmen erhebt Lizenzgebühren für strategische Metalle und ist bestrebt, als eines der ersten das Lizenzgebühren- und Streaming-Modell auf die nächste Generation strategischer Minen anzuwenden.
© Redaktion MinenPortal.de