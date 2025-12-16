Menü Artikel
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Margaret Lake Diamonds Inc. kündigt Namensänderung an

16.12.2025  |  Minenportal.de
Margaret Lake Diamonds Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in Vault Strategic Mining Corp. ändern wird. Die Aktien werden dann unter dem neuen Tickersymbol "KNOX" an der TSX Venture Exchange gehandelt.

Die Stammaktien des Unternehmens werden voraussichtlich zu Beginn des Handels am 17. Dezember 2025 unter dem neuen Namen und dem neuen Tickersymbol "KNOX" an der TSXV gehandelt. Im Zusammenhang mit der Namensänderung lauten die neuen Nummern für die Stammaktien wie folgt: CUSIP-Nummer 92243U107 und ISIN-Nummer CA92243U1075.

Bestehende Aktionäre und Warrantinhaber müssen im Zusammenhang mit der Namensänderung keine Maßnahmen ergreifen. Zertifikate, die Stammaktien oder Optionsscheine auf Stammaktien des Unternehmens repräsentieren, sind von der Namensänderung nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden.

Margaret Lake ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen im Explorationsstadium. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralienvorkommen in Kanada und den Vereinigten Staaten.


© Redaktion MinenPortal.de



Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!




Mineninfo

Margaret Lake Diamonds Inc.

Margaret Lake Diamonds Inc.
Bergbau
Kanada
A3DAFQ
CA56658A3029
Unternehmenswebsite
Diamanten
CoNi, Diamanten
Minenprofile
Neuste Artikel
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap