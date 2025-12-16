Margaret Lake Diamonds Inc. kündigt Namensänderung an
16.12.2025 | Minenportal.de
Margaret Lake Diamonds Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in Vault Strategic Mining Corp. ändern wird. Die Aktien werden dann unter dem neuen Tickersymbol "KNOX" an der TSX Venture Exchange gehandelt.
Die Stammaktien des Unternehmens werden voraussichtlich zu Beginn des Handels am 17. Dezember 2025 unter dem neuen Namen und dem neuen Tickersymbol "KNOX" an der TSXV gehandelt. Im Zusammenhang mit der Namensänderung lauten die neuen Nummern für die Stammaktien wie folgt: CUSIP-Nummer 92243U107 und ISIN-Nummer CA92243U1075.
Bestehende Aktionäre und Warrantinhaber müssen im Zusammenhang mit der Namensänderung keine Maßnahmen ergreifen. Zertifikate, die Stammaktien oder Optionsscheine auf Stammaktien des Unternehmens repräsentieren, sind von der Namensänderung nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden.
Margaret Lake ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen im Explorationsstadium. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralienvorkommen in Kanada und den Vereinigten Staaten.
© Redaktion MinenPortal.de
