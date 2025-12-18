Palladium - Hier knallen die Korken!
07:30 Uhr | Thomas May
Seit die zähe Seitwärtsphase unterhalb des bisherigen Rallyhochs bei 1.622 USD mit der Verteidigung des Supports bei 1.343 USD gestoppt wurde, zeigt sich Palladium wieder wie entfesselt: Ausgehend von der Unterstützung und der dort verlaufenden kurzfristigen Aufwärtstrendlinie zog der Kurs zunächst über den Widerstand bei 1.494 USD an. Mit dem direkten Ausbruch über die Hürde bei 1.531 USD folgte das erste übergeordnete Kaufsignal und der Anstieg über das Rallyhoch bei 1.622 USD. Bereits gestern vollzog man den Ausbruch über das markante Hoch aus dem April 2023 bei 1.641 USD.
Charttechnischer Ausblick:
Der Schlussspurt bei Palladium hat im Bereich von 1.665 USD ein kleines Kursziel, an dem eine Pause folgen kann. Das große Ziel der Rally ist aber der Widerstand aus dem Jahr 2022 bei 1.772 USD. Hier wäre eine größere Korrektur zu erwarten. Oberhalb von 1.800 USD könnte der Palladiumkurs später sogar schon bis 1.850 USD und 1.905 USD steigen. Der nächste langfristige Widerstand oberhalb von 1.772 USD liegt dagegen erst bei 1.997 USD.
Aktuell würden erst Kurse unter 1.531 USD den Bullen etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Dennoch könnte ausgehend von 1.475 USD ein zweiter Rallyschub bis 1.772 USD und darüber folgen. Unter dem Support wäre der Anstieg dagegen gestoppt und eine Korrektur bis 1.343 USD die Folge.
© Thomas May
[i]Quelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)[/i
