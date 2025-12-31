USGS: Goldproduktion der USA ist im Juni leicht zurückgegangen

Nach einer langen Unterbrechung der Arbeiten beim US Geological Survey (USGS) aufgrund des Shutdowns in den USA hat die Behörde kürzlich die Daten zur US-Goldproduktion im Juni 2025 veröffentlicht.
Demnach ist die Produktion im Vergleich zum Vormonat insgesamt um 3% zurückgegangen. Im Vergleich zum Juni 2024 ist hingegen ein Plus von 2% festzustellen. Im sechsten Monat des Jahres wurden 13.800 Kilogramm Gold gefördert, im Mai waren es 14.200 Kilogramm.
Die Tagesproduktion lag bei 460 Kilogramm pro Tag. Im Mai waren es nach den revidierten Zahlen 457 Kilogramm pro Tag. Im Jahr 2024 lag die Tagesproduktion bei 445 Kilogramm pro Tag.
Der von Engelhard Industries ermittelte Durchschnittspreis für Gold lag im Juni bei 3.281,70 Dollar je Unze. Dies stellt einen Anstieg von 74,03 Dollar je Unze im Vergleich zum Vormonat dar.
