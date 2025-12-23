MarketGauge: Silber über 63 Dollar, aber noch viel Aufwärtspotenzial bis 2026

In einem kürzlich mit Kitco News geführten Interview erklärte Michele Schneider, Chef-Marktstrategin bei MarketGauge, dass sie sich im Oktober aus Gold und Silber zurückgezogen habe, dann aber wieder in den Markt eingestiegen sei, als das Gold-Silber-Verhältnis nicht über 80 Punkten bleiben konnte. Sie sagte, dass sie bei einem Preis von etwa 48 Dollar je Unze wieder in den Silbermarkt eingestiegen sei. Gleichzeitig habe sie ihren Stop-Loss angehoben, da die Preise im letzten Monat deutlich gestiegen seien.
Es ist erstaunlich, dass die Silberpreise derzeit nicht viel höher sind, erklärte sie. Das Angebotsdefizit ist zu einem erheblichen Problem geworden. Die Nachfrage wird weiter steigen, aber das Angebot bleibt extrem begrenzt. Schneider merkte an, dass Silber aufgrund der Elektrifizierung der Weltwirtschaft zu einem wichtigen Industriemetall geworden ist. Sie meinte, dass Technologieunternehmen voraussichtlich 700 Milliarden US-Dollar in Investitionen ausgeben werden, um die wachsende KI-Infrastruktur aufzubauen. Sie fügte jedoch hinzu, dass dies nicht geschehen wird, wenn nicht genügend Silber zur Verfügung steht.
Wenn man den Silberpreis im Verhältnis zu den Preisen aller anderen Rohstoffe betrachtet, ist er immer noch ziemlich günstig, sagte sie. Das [Gold-Silber-Verhältnis] kann noch viel niedriger werden als es derzeit ist, und das bedeutet deutlich höhere Silberpreise. Letztendlich geht Schneider davon aus, dass der Silberpreis im Jahr 2026 die 75 Dollar je Unze erreichen wird. Sie fügte hinzu, dass jede Konsolidierung oder jeder Preisrückgang als Kaufgelegenheit betrachtet werden sollte. Was die derzeitige Dynamik des Silberpreises weiter antreiben wird, erwartet Schneider eine anhaltend starke Nachfrage seitens privater Anleger.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!