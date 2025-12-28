Goldman Sachs: Erhebliches Aufwärtspotenzial für Gold bei 4.900 USD je Unze im Jahr 2026

Goldman Sachs erklärte am 18. Dezember, dass es erhebliche Aufwärtspotenziale für seine Prognose des Goldpreises zum Jahresende 2026 von 4.900 US-Dollar je Unze sieht. Mehrere Investoren haben kürzlich positive Goldallokationen gefordert, so die Analysten des Unternehmens laut Kitco News. Sie verwiesen auf die derzeit niedrigen Goldpositionen und die potenziellen Verschiebungen bei den Diversifizierungstrends, die die Attraktivität des Edelmetalls steigern könnten.
Wir rechnen bis Ende 2026 mit einem zusätzlichen Preisanstieg von fast 20% und prognostizieren einen Preis von 4.900 US-Dollar je Unze bis Ende 2026, erklärte Daan Struyven, Leiter der Ölforschung bei Goldman Sachs. Nicht so schnell wie in diesem Jahr wir hatten seit Jahresbeginn einen Anstieg von fast 60% , aber die beiden Treiber der Rally von 2025 werden sich unserer Meinung nach 2026 wiederholen.
Der erste Treiber sind strukturell höhere Käufe der Zentralbanken. Seit dem Einfrieren der Reserven der russischen Zentralbank im Jahr 2022 wurde den Reserveverwaltern [der Schwellenländer] klar, dass sie diversifizieren und in Gold investieren müssen, das als einziges wirklich sicheres Anlageinstrument gilt, sobald man es in den eigenen Tresoren hat.
Der zweite wichtige Faktor ist der Zinssenkungszyklus der US-Notenbank Federal Reserve. Die Fed senkt die Zinsen, weil Gold als renditefreies Anlageinstrument tendenziell Kapitalzuflüsse in den Gold-ETF-Markt anzieht, so Struyven. Unsere Volkswirtschafter prognostizieren weitere Zinssenkungen der Fed um 75 Basispunkte. Wir erhalten Unterstützung sowohl durch Käufe der Zentralbanken als auch durch private Anleger.
