Goldman Sachs: Erhebliches Aufwärtspotenzial für Gold bei 4.900 USD je Unze im Jahr 2026

06:36 Uhr  |  Redaktion
Goldman Sachs erklärte am 18. Dezember, dass es erhebliche Aufwärtspotenziale für seine Prognose des Goldpreises zum Jahresende 2026 von 4.900 US-Dollar je Unze sieht. Mehrere Investoren haben kürzlich positive Goldallokationen gefordert, so die Analysten des Unternehmens laut Kitco News. Sie verwiesen auf die derzeit niedrigen Goldpositionen und die potenziellen Verschiebungen bei den Diversifizierungstrends, die die Attraktivität des Edelmetalls steigern könnten.

Wir rechnen bis Ende 2026 mit einem zusätzlichen Preisanstieg von fast 20% und prognostizieren einen Preis von 4.900 US-Dollar je Unze bis Ende 2026, erklärte Daan Struyven, Leiter der Ölforschung bei Goldman Sachs. Nicht so schnell wie in diesem Jahr  wir hatten seit Jahresbeginn einen Anstieg von fast 60% , aber die beiden Treiber der Rally von 2025 werden sich unserer Meinung nach 2026 wiederholen.

Der erste Treiber sind strukturell höhere Käufe der Zentralbanken. Seit dem Einfrieren der Reserven der russischen Zentralbank im Jahr 2022 wurde den Reserveverwaltern [der Schwellenländer] klar, dass sie diversifizieren und in Gold investieren müssen, das als einziges wirklich sicheres Anlageinstrument gilt, sobald man es in den eigenen Tresoren hat.

Der zweite wichtige Faktor ist der Zinssenkungszyklus der US-Notenbank Federal Reserve. Die Fed senkt die Zinsen, weil Gold als renditefreies Anlageinstrument tendenziell Kapitalzuflüsse in den Gold-ETF-Markt anzieht, so Struyven. Unsere Volkswirtschafter prognostizieren weitere Zinssenkungen der Fed um 75 Basispunkte. Wir erhalten Unterstützung sowohl durch Käufe der Zentralbanken als auch durch private Anleger.


© Redaktion GoldSeiten.de


