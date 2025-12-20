Italienischer Parlamentsausschuss billigt Forderung des Volkes nach Gold der Zentralbank
08:33 Uhr | Redaktion
Ein italienischer Parlamentsausschuss hat eine Änderung des Haushaltsplans für das nächste Jahr verabschiedet, wonach die Goldreserven der italienischen Zentralbank dem Volk gehören, wie Abgeordnete mitteilten, und ignorierte damit die Kritik der Europäischen Zentralbank, berichtet Reuters. Seitdem die Änderung letzten Monat von Giorgia Melonis rechter Partei Fratelli d'Italia vorgelegt wurde, hat die EZB zweimal interveniert und davor gewarnt, dass dies die Unabhängigkeit der italienischen Zentralbank untergraben könnte.
Die von der Banca d'Italia verwalteten und gehaltenen Goldreserven, wie sie in ihrer Bilanz ausgewiesen sind, gehören dem italienischen Volk, heißt es in dem Text, der am Freitag vom Haushaltsausschuss des Senats, dem Oberhaus des Parlaments, verabschiedet wurde. Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti erklärte am Montag, er und EZB-Chefin Christine Lagarde hätten die Angelegenheit letzte Woche am Rande eines Treffens der Finanzminister der Eurozone in Brüssel geklärt. Wir glauben, dass die Angelegenheit als abgeschlossen betrachtet werden kann, meinte der Minister im Parlament.
Die italienische Zentralbank gibt auf ihrer Website an, dass sie nach den Vereinigten Staaten und Deutschland über die drittgrößten nationalen Goldreserven der Welt verfügt. Ihre 2.452 Tonnen Gold haben einen Wert von 300 Milliarden Dollar, was etwa 13% der italienischen Wirtschaftsleistung entspricht. Giorgetti dementierte letzte Woche jegliche Pläne, das Gold aus der Bilanz der italienischen Zentralbank zu entfernen, was ein Umgehen des Verbots der Finanzierung des öffentlichen Sektors durch Zentralbanken bedeuten würde.
© Redaktion GoldSeiten.de
Die von der Banca d'Italia verwalteten und gehaltenen Goldreserven, wie sie in ihrer Bilanz ausgewiesen sind, gehören dem italienischen Volk, heißt es in dem Text, der am Freitag vom Haushaltsausschuss des Senats, dem Oberhaus des Parlaments, verabschiedet wurde. Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti erklärte am Montag, er und EZB-Chefin Christine Lagarde hätten die Angelegenheit letzte Woche am Rande eines Treffens der Finanzminister der Eurozone in Brüssel geklärt. Wir glauben, dass die Angelegenheit als abgeschlossen betrachtet werden kann, meinte der Minister im Parlament.
Die italienische Zentralbank gibt auf ihrer Website an, dass sie nach den Vereinigten Staaten und Deutschland über die drittgrößten nationalen Goldreserven der Welt verfügt. Ihre 2.452 Tonnen Gold haben einen Wert von 300 Milliarden Dollar, was etwa 13% der italienischen Wirtschaftsleistung entspricht. Giorgetti dementierte letzte Woche jegliche Pläne, das Gold aus der Bilanz der italienischen Zentralbank zu entfernen, was ein Umgehen des Verbots der Finanzierung des öffentlichen Sektors durch Zentralbanken bedeuten würde.
© Redaktion GoldSeiten.de