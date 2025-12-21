November: Jährliche Inflationsrate im Euroraum unverändert bei 2,1%; Rückgang in der EU auf 2,4%

Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im November 2025 bei 2,1%, unverändert gegenüber Oktober. Ein Jahr zuvor hatte sie 2,2% betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im November 2025 bei 2,4%, gegenüber 2,5% im Oktober. Ein Jahr zuvor hatte sie 2,5% betragen. Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.
Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Zypern (0,1%), Frankreich (0,8%) und Italien (1,1%) verzeichnet. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Rumänien (8,6%), Estland (4,7%) und Kroatien (4,3%) gemessen. Gegenüber Oktober 2025 ging die jährliche Inflationsrate in zwölf Mitgliedstaaten zurück, blieb in fünf unverändert und stieg in zehn an.
Im November 2025 kam der höchste Beitrag zur jährlichen Inflation im Euroraum von "Dienstleistungen" (+1,58 Prozentpunkte, Pp.), gefolgt von "Lebensmitteln, Alkohol und Tabak" (+0,46 Pp.), "Industriegütern ohne Energie" (+0,14 Pp.) sowie "Energie" (-0,04 Pp.).
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!