US-Staatsanleihen mit erneutem Minus im Oktober
08:33 Uhr | Redaktion
Das US-Finanzministerium hat die Daten zu den Beständen an US-Staatsanleihen für den Monat Oktober 2025 veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der gehaltenen Staatsanleihen im zehnten Monat des Jahres leicht zurückgegangen. Japan behielt mit 1.200 Milliarden Dollar seinen ersten Platz. Das Land kaufte im Oktober Staatsanleihen im Wert von 10,7 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich ergab sich im Oktober ein Plus von 98,5 Milliarden Dollar.
Auf dem zweiten Platz liegt weiterhin das Vereinigte Königreich. Nach dem Kauf von 13,2 Milliarden Dollar liegt seine Position nun bei 877,9 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich stieg seine Position um 131,4 Milliarden Dollar.
Auf dem dritten Platz lag demnach erneut China. Im September im Oktober baute das Land seine Position um 11,8 Milliarden Dollar ab. Damit verfügt China aktuell über US-Staatsanleihen im Wert von 688,7 Milliarden Dollar. Im Oktober 2024 waren es noch 760,1 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 71,4 Milliarden Dollar innerhalb eines Jahres entspricht.
Insgesamt überwogen im Oktober erneut das Volumen der Verkäufe, nachdem sie im September bereits zurückgegangen waren. Allerdings waren die Käufer und Verkäufer mit jeweils zehn Ländern ausgewogen vertreten. Der Gesamtbestand der von Ausländern gehaltenen US-Anleihen fiel auf 9.242,6 Milliarden Dollar. Einen Monat zuvor waren es 9.248,4 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Abfluss von 5,8 Milliarden Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug die Gesamtsumme 8.693,5 Milliarden Dollar, was einem jährlichen Zuwachs von 549,1 Milliarden Dollar entspricht.
