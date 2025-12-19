Menü Artikel
Minaurum Gold Inc. kündigt Namensänderung an

12:22 Uhr
Minaurum Gold Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in "Minaurum Silver Inc." geändert hat. Diese Namensänderung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens und unterstreicht dessen Engagement für die Weiterentwicklung des Flaggschiffprojekts "Alamos Silver" in Sonora, Mexiko.

Darrell Rader, Präsident und CEO von Minaurum Silver Inc., erklärt, dass sie im neuen Jahr die erste Ressourcenschätzung für das Silberprojekt Alamos veröffentlichen werden und diese Umfirmierung ein logischer Schritt sei, der ihren Fokus auf die Weiterentwicklung und das Wachstum des Projekts widerspiegelt.

Die Namensänderung wurde am 19. November 2025 vom Board of Directors genehmigt. Die Stammaktien des Unternehmens werden ab Börsenöffnung am 22. Dezember 2025 unter ihrem neuen Namen an der TSX Venture Exchange gehandelt.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung wurden den Stammaktien die folgenden neuen CUSIP-Nummern (60253E107) und ISIN-Nummern (CA60253E1079) zugewiesen. Die Börsenkürzel des Unternehmens bleiben "MGG" an der TSXV sowie "MMRGF" an der OTCQX.

Minaurum Silver Inc. ist ein auf Amerika fokussiertes Explorationsunternehmen, das sich auf das hochgradige, zu 100% unternehmenseigene und zur Produktion zugelassene Silberprojekt Alamos im Süden von Sonora (Mexiko) sowie das CRD-Projekt Lone Mountain in Nevada (USA) konzentriert.


© Redaktion MinenPortal.de



