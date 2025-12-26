Wie die EU an die russischen Milliarden gelangen will
26.12.2025 | Prof. Dr. Thorsten Polleit
Die Regierungschefs der EU haben auf ihrem Treffen vom 18. bis 19. Dezember 2025 beschlossen, der Ukraine einen neuen Kredit in Höhe von insgesamt 90 Mrd. US-Dollar für die Jahre 2026 und 2027 zu geben. Er soll zinslos sein, und der ukrainische Steuerzahler soll ihn nur dann zurückzahlen, wenn Russland Reparationen an die Ukraine leistet.
Besonders heikel ist dabei: Die eingefrorenen russischen Währungsreserven in Höhe von etwa 210 Mrd. Euro werden nach dem EU-Plan den Ukraine-Kredit besichern. Das heißt, wenn Russland keine Reparationen an die Ukraine leistet, dann beschaffen sich die EU-Regierungen das verliehene Geld, indem sie russisches Auslandsvermögen konfiszieren.
Unter dem Strich würde dadurch also letztlich das russische Vermögen, das im Euroraum verbucht ist, an die Regierung in der Ukraine überwiesen (oder an diejenigen, die auf die Konten der korrupten ukrainischen Regierung zugreifen und/oder von den Überweisungen etwas abgreifen können).
Die EU soll zunächst jedoch das Geld beschaffen, indem sie sich am Kapitalmarkt verschuldet, auf Rechnung der EU-Mitgliedstaaten (wobei Ungarn, Slowakei und die Tschechische Republik dabei keine finanziellen Verpflichtungen übernehmen). Als Sicherheit sollen 50 Mrd. Euro dienen des mehrjährigen EU-Haushaltes.
Die EU-Kriegsfinanzierung für die Ukraine wirft allerdings viele Fragen auf. Zum Beispiel die Frage: Wer zahlt die Zinsen?
Die EU selbst verfügt nur über ein Jahresbudget von knapp 200 Mrd. Euro, das den Steuerzahlern aus den Mitgliedsländer abgezwungen wird. Bei einem Zins auf eine EU-Anleihe von 3,3 Prozent pro Jahr beläuft sich der Zinsaufwand für den Ukrainekredit bereits auf 1,5 Prozent des EU-Jahresbudgets - und so wird man sich wohl weiterhin der Zinserträge bedienen, die das eingefrorene russische Vermögen erzielt (das waren im letzten Jahr insgesamt knapp 4 Mrd. Euro).
Eine weitere Frage lautet: Sind neue Kredite überhaupt erforderlich? Um diese Frage zu beantworten, zunächst einige Zahlen: Russland gibt jährlich etwa umgerechnet 146 Mrd. US-Dollar für Rüstung aus. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen mit knapp 200 Mrd. US-Dollar das Doppelte. Der gesamte NATO-Kriegshaushalt ist etwa sieben Mal so groß wie der Russlands.
Angesichts dieser gewaltigen Beträge (die für eine gewaltige finanzielle Übermacht der NATO-Staaten gegenüber Russland stehen) sollten die EU-Staaten doch eigentlich in der Lage sein, durch Umschichtungen im Haushalt zusammen zweimal pro Jahr 45 Mrd. Euro zu mobilisieren. Doch dazu fehlt ganz offensichtlich der Wille, die Bereitschaft, die Politiker gehen den Weg des geringsten Widerstandes, greifen lieber auf die Verschuldungsoption zurück.
Kaum jemand kann sich der Vermutung erwehren, die meisten europäischen Regierungen und die EU-Führung nutzen die Gelegenheit schamlos aus (wie immer das in einer sogenannten Notlage der Fall ist), um an noch mehr Geld der Bürger zu gelangen; um sich und die von ihnen protegierten Sonderinteressengruppen (in diesem Fall Rüstungsfirmen) finanziell zu begünstigen - auf Kosten der Nettosteuerzahler.
Und man kann wohl auch getrost davon ausgehen, dass die europäischen Politiker keine Gelegenheit auslassen, um ihre Macht auszuweiten, indem sie beispielsweise den Vorwand der Kriegsgefahr nutzen, um eine staatlich gelenkte Kriegswirtschaft auf den Weg zu bringen.
Wer nun meint, die Produktion von Kriegsgütern könne Wohlstand schaffen, der irrt. Es ist zwar richtig, dass mehr Konsum- und Produktionsgüter den Wohlstand der Volkswirtschaften mehren. Das gilt jedoch nicht für Kriegsgüter. Mit ihnen lassen sich keine Güter erzeugen, die für den Konsum der Menschen geeignet sind.
Eine Volkswirtschaft kann zwar Kriegsgüter erzeugen, sie international verkaufen, und mit den Erlösen Konsumgüter (wie Nahrungsmittel, Kleidung etc.) auf dem Weltmarkt einkaufen. Aber auch hier fällt der Wohlstand in der Weltwirtschaft geringer aus im Vergleich zu einer Situation, in der statt Kriegsgüter Produktions- und Konsumgüter erzeugt worden wären.
Die Wahrheit ist: Kriegsgüterproduktion und Kriegswirtschaft dienen den Interessen nur weniger, sie kommen der breiten Bevölkerung teuer zu stehen.
Doch zurück zum EU-Plan: Der EU-Beschluss sieht zwar nicht vor, wie einige Regierungsvertreter es ursprünglich gefordert hatten, das russische Geld an die Ukraine zu verleihen. Aber es dennoch als Kreditsicherheit zu beanspruchen, verschiebt das Problem nur auf der Zeitachse - früher oder später taucht es wieder auf der politischen Tagesordnung als Konfliktfaktor auf.
Der EU-Plan ist so gesehen nicht konfliktmindernd, sondern konfliktschürend. Alternativ hätte man ja schließlich ein internationales Schiedsgericht einberufen können, das über die Sache unabhängig hätte urteilen können.
Die Idee, russisches Vermögen zu konfiszieren, um damit den Ukraine-Kredit zu finanzieren, wenn Russland keine Reparationen zahlt, birgt vor allem auch Sprengkraft für den Euro, für die Finanzmärkte.
So hat bereits die Rating Agentur Fitch verkündet, die belgische Euroclear Bank (die zu Euroclear zählt) auf die Beobachtungsliste zu stellen, man prüft eine Herunterstufung ihrer Kreditqualität. Man befürchtet Liquiditätsrisiken, die in der Bilanz des Instituts zu Finanzierungsproblemen führen können, auch sieht man gestiegene legale Risiken, verbunden mit hohen Kosten, sollte die EU Euroclear verpflichten, das bei ihr deponierte russische Vermögen an die EU auszuhändigen.
Ähnliche Folgen können für weitere Banken im Euroraum resultieren, sollten sie angewiesen werden, russische Guthaben an die EU auszuhändigen. Zwar haben viele Euro-Banken die Geschäftsverbindungen mit russischen Kunden gekappt. Aber viele verwalten nach wie vor Guthaben russischer Kunden, auch wenn sie kein Neugeschäft mehr mit ihnen machen.
In den Finanzmärkten hinterlässt der EU-Plan schon jetzt negative Spuren.
So schrillen bei nicht-westlichen Anlegern wie insbesondere Zentralbanken längst die Alarmglocken. Spätestens jetzt ist ihnen klar geworden, dass nicht nur der US-Dollar, sondern auch der Euro für sie sprichwörtlich nicht sicher ist, dass die Einheitswährung für sie ein erhebliches politisches Risiko birgt.
Insbesondere Kapitalanleger aus nicht-westlichen Ländern werden die Konsequenzen ziehen, fortan gewissermaßen auf Distanz zum Euro gehen, weniger Euro denominierte Wertpapiere nachfragen - im Vergleich zu einer Situation, in der die EU nicht das russische Vermögen konfiszieren wollte.
Kein Zweifel, der Euro wird als Anlagewährung unattraktiver. Internationale Investoren fordern fortan eine höhere Risikoprämie für das Halten von Euro-Wertpapieren ein. Die Finanzierungskosten für Euro-Staaten und Euro-Firmen steigen an, mit negativen Effekten für Wachstum und Beschäftigung.
Aber auch produzierende Firmen, die internationalisiert sind, werden künftig noch genauer überlegen, ob sie neue Betriebe im Euroraum oder anderswo hochziehen - und das wirkt ebenfalls negativ auf die Wohlstandsmehrung im Euroraum.
Und auch der Euro-Außenwert wird leiden, Importe verteuern sich. Der EU-Plan ist ein weiterer Schlag gegen den internationalen Kapitalverkehr, die internationale Arbeitsteilung, die die Quelle des Wohlstandes ist, national wie international.
Diese wenigen Überlegungen zeigen bereits: Die Kosten, die die EU mit ihrem Plan verursacht, der Ukraine einen Kredit zu verabreichen, der mit konfisziertem russischen Finanzvermögen besichert ist, sind gewaltig.
Man kann berechtige Zweifel anmelden, ob die Schäden, die dadurch verursacht werden, durch den Nutzen auch nur annähernd aufgewogen werden; vor allem, ob der EU-Plan Frieden bringt.
Daher abschließend noch ein Gedanke: Wer angesichts des Ukraine-Russland-Konflikts meint, die Lösung des Kriegsproblems liege in der weiteren Aufrüstung der Staaten, in Sanktionen, im Beenden der grenzüberschreitenden Arbeitsteilung, des Handels, der unterliegt einem schweren Irrtum. Das Kriegsproblem ist nicht gelöst, wenn der Aggressor besiegt ist, sondern nur dann, wenn die Ideologien, die zu Krieg führen, vollständig diskreditiert sind, bei den Menschen keinen Zuspruch mehr finden.
Der Königsberger Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant (1724 - 1804), schrieb: Der Friede muß gestiftet werden, er kommt nicht von selbst. Ich füge hinzu: Der Friede wird nicht vom Staat gestiftet. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Oder, wie es der Ökonom Ludwig von Mises ausdrückte: Wer Frieden will, der muss den Staat auf das Stärkste zurückdrängen. Vor dem Hintergrund eben dieser Worte sollte jeder, der Frieden und Freiheit wünscht, das beurteilen, was die Staaten und ihre Regierungen treiben - und sie verurteilen, sie nicht unterstützen, sondern alle Kräfte aufbieten, um sie auf das Stärkste zurückzudrängen.
© Prof. Dr. Thorsten Polleit
www.boombustreport.com
