Silber - Etwas ist diesmal anders!!

Besteht Hoffnung für die deutsche Wirtschaft? Die Bundesbank erwartet, daß es ab 2026 leicht aufwärts geht, und noch mehr ab 2027, wenn die staatlichen Milliarden, u.a. für Rüstung, fließen. Gleichzeitig werden die Bürger auf Sparmaßnahmen eingeschworen.Was geschieht mit dem blockierten russischen Vermögen? Die Ukraine wird jetzt einen zinslosen Kredit über 90 Mrd.  erhalten, der vom russischen Vermögen zurückgezahlt werden soll, falls Rußland keinen Ausgleich für Kriegsschäden an Kiew leistet. Der Schaden für EU-Europa als Finanzplatz dürfte merklich sein.Silber ist weiterhin nicht zu bremsen und entgegen früheren Phasen mit starkem Preisanstieg, sind jetzt die großen Spekulanten sehr vorsichtig und die Commercials shorten den Anstieg nicht bzw. nur minimal. Der physische Markt scheint den Papiermarkt zu überwältigen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)