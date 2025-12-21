Allen Lesern wünsche ich herzlich Frohe Weihnachten!Nach dem Freitag der abgelaufenen Woche wird das Handelsvolumen drastisch sinken.Es ist zu erwarten, dass sogenannte Spekulations-Gurus die geringere Liquidität nutzen werden, um ihre Anhänger zu aggressiven Käufen von Technologieaktien zu bewegen. Sie werden voraussichtlich alles daransetzen, den NASDAQ 100 auf ein neues Hoch zu treiben.Spekulations-Gurus haben bereits sehr optimistische Prognosen für 2026. Vorsichtige Anleger sollten sich bewusst sein, dass Spekulations-Gurus wie eine Einbahnstraße agieren  sie sind permanent optimistisch.Technologieaktien könnten durch die Leitzinserhöhung der Bank of Japan (BOJ) negativ beeinflusst werden. Die Auswirkungen treten jedoch oft erst mit erheblicher Verzögerung ein.Die BOJ hat ihren Leitzins von 0,5% auf 0,75% angehoben. Der Zinssatz liegt seit Januar 2025 bei 0,5%. 0,75% ist der höchste Zinssatz in Japan seit 1995. BOJ-Gouverneur Ueda deutet an, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen könnten.Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) ist auf über 2% gestiegen.Nach Jahren der Deflation hat sich die Inflation in Japan nun bei rund 3% eingependelt. Die Deflation hielt die Zinsen lange Zeit nahe null. Die Bank of Japan (BOJ) muss sich allerdings der Tatsache stellen, dass die japanische Wirtschaft an Dynamik verliert. Dies erschwert deutliche Zinserhöhungen.Die Zinssätze in Japan waren für Carry-Trades von Bedeutung. In den letzten Jahren haben Fonds in Japan Kredite aufgenommen und in den US-amerikanischen KI-Handel investiert. Diese Fonds sind hoch verschuldet.Sollte die BOJ die Zinsen weiter anheben, werden sie unter Druck geraten und ihre Kredite reduzieren sowie einen Teil ihrer KI-Bestände verkaufen.Die von der US-Regierung veröffentlichten Inflationsdaten sind fehlerhaft. Aufgrund des Regierungsstillstands konnte die Regierung einige Daten nicht erheben. Da die Regierung einige Zahlen geschätzt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass die tatsächliche Inflation höher war als die veröffentlichten Daten.Zu jeder anderen Jahreszeit hätte die Erkenntnis, dass die veröffentlichten Daten fehlerhaft waren, den Aktienmarkt negativ beeinflusst.Derzeit konzentriert sich der Aktienmarkt jedoch auf die positive saisonale Entwicklung und ignoriert dabei, dass die Rallye auf fehlerhaften Verbraucherpreisdaten beruhte.Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sieht keine Dringlichkeit, den Leitzins zu senken. Williams geht jedoch davon aus, dass die Zinsen langfristig niedriger ausfallen werden als derzeit.Märkte:GoldSilberAktienBitCoinnoch in Feierlaune, wobei BTC und Co. Knapp vor einer Entscheidung stehen.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.