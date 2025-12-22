Technische Marktanalyse vom 21.12.2025: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

In sehr kleinen Schritten ist Gold in den letzten Wochen wieder in den Bereich der bisherigen Rekordnotierungen gestiegen. Die Kerzenkörper sind inzwischen sehr klein geworden. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer recht unsicher geworden sind. Die Unsicherheit bezieht sich sowohl darauf, dass ein Ausbruch nach oben erfolgen könnte, als auch, dass der Ausbruch nicht geschafft wird. Die Indikatoren sind bei diesem starken übergeordneten Trend zu vernachlässigen. Die kommende Woche wird zeigen, ob das Jahresende auf einem Rekordhoch abgeschlossen wird.Das dürfte ein spannender Jahresabschluss werden. Öl hat zuletzt die große Seitwärtsrange nach unten verlassen, konnte diese aber wieder schnell zurückerobern. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürften kaum ausreichen, um diesen Trend nachhaltig zu verändern. Die Frage für die kommenden Wochen ist also eher, ob eine Stabilisierung zu erwarten ist.Wie in der vergangenen Woche angekündigt, ist der Bitcoin aus dem Aufwärtskeil nach unten ausgebrochen. Damit hat auch der Bitcoin wieder einmal gezeigt, dass Technische Analyse mit allen Instrumenten funktioniert. Noch wurde keine dynamische Abwärtsbewegung vollzogen. Vielmehr hält sich die Kryptowährung im Bereich der Tiefs von Ende November. Die Kaufsignale bei den Indikatoren halten die Währung derzeit in diesem Bereich. Sollten diese Signale abgearbeitet sein, ist mit einem erneuten Schub nach unten zu rechnen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.