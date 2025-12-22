Gold auf Allzeithoch bei 4.403 $/oz, Silber auf Allzeithoch bei 69,11 $/oz, Platin über 2.000 $/oz
08:24 Uhr | Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 4.326 auf 4.338 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong kräftig an und notiert aktuell mit 4.403 $/oz auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich fester.
Von der Weltfinanzkrise über den Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) zur Währungsreform
EU vergibt einen Kredit über 90 Mrd Euro an die Ukraine. Der Kredit soll von der Ukraine zurückbezahlt werden, wenn sie Reparationszahlungen von Russland bekommt. Das dürfte der Fall sein, wenn die Ukraine alle Kriegsziele erreicht und Russland kapituliert hat.
Kommentar: Vgl. Vortrag Edelmetallmesse München vom November 2022, Folie 28: "Wir befinden uns jetzt in einem Stadium der permanenten Bankenrettung. Egal ob die Rettungsfonds für das Klima, Corona, die Gaspreisbremse, die Bundeswehr oder den Wiederaufbau der Ukraine aufgelegt werden. Die Banken werden über die Gewinnspanne bei der Vergabe der neuen Kredite permanent gerettet. Neue Rettungspakte "egal für was" müssen folgen, um den Kollaps der Banken zu vermeiden. Diese Kredite werden nie zurückbezahlt und finanzieren die Banken bis zur Währungsreform", Quelle: www.stabilitas-fonds.de.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 121.049 Euro/kg, Vortag 118.801 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben.
Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber haussiert auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 69,11 $/oz, Vortag 65,84 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 2.051 $/oz, Vortag 1.937 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.776 $/oz, Vortag 1.684 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5%. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 61,05 $/barrel, Vortag 59,69 $/barrel).
Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich fester. Der Xau-Index verbessert sich um 2,8% oder 9,4 auf 347,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Iamgold 4,4%, Endeavour 4,1% und Agnico 3,9%. Lundin gibt 1,0% nach. Bei den kleineren Werten haussieren Chesapeake 16,2%, Rusoro 12,6%, First Mining 11,8%, Integra 11,6% und New Found 10,1%. Entree verliert 7,0%. Bei den Silberwerten ziehen Bear Creek 13,7%, Minaurum 8,0% und Impact 7,6% an. Discovery verliert 3,2%.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD verbessern sich 5,6% und Sibanye 3,0%.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen West African 7,8%, Resolute 7,6% und Ramelius 7,2%. Bei den Explorationswerten haussieren Silver Mines 15,0%, Aurum 13,9% und Chalice 8,8% (Vortage +4,1%, +5,1%, +14,8%). Bei den Metallwerten befestigt sich Paladin 7,0% (Vortag +9,3%).
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9% auf 469,86 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+7,8%), Resolute (+7,6%), Ramelius (+7,2%) und Galiano (+7,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.11.25 gewinnt der Fonds 12,0% auf 444,34 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 110,6%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 138,2%. Das Fondsvolumen erhöht sich im November von 207,9 auf 227,3 Mio Euro.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,4% auf 109,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+7,8%), Galiano (+7,2%) und Coeur (+6,6%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.11.25 gewinnt der Fonds 9,1% auf 99,91 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 108,9%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 94,7%. Das Fondsvolumen erhöht sich im November 266,9 auf 290,2 Mio Euro.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,4% auf 83,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aumega (+14,3%), Benz (+11,1%) und Ramelius (+7,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-14,3%) und Odyssey (-2,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.11.25 verbessert sich der Fonds um 6,5% auf 79,82 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 87,4%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 57,0%. Das Fondsvolumen liegt bei unverändert 12,2 Mio Euro.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
