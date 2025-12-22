Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Rock Tech Lithium Inc.

Company Name: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P2017 Reason for the research: Reinitiation of coverage Recommendation: Buy from: 22.12.2025 Target price: CAD2.40 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017). Analyst Simon Scholes reinitiated coverage of the stock with a BUY rating and price target of CAD 2.40.Abstract:The Lithium hydroxide (LiOH), which RCK plans to produce at its converters, first in Germany and then in Canada, is a key precursor for cathode materials in the lithium-ion batteries used in electric vehicles (EVs) and battery energy storage systems (BESS). We expect European demand for LiOH to jump 270% to 338k tonnes over the six-year period 2024-2030, driven by continued robust EV sales growth (9M/25 European EV registrations jumped 32% y-o-y) and accelerating data centre-associated BESS construction. So far only one LiOH converter is operating in Europe - AMG in Germany. The AMG project is in the ramp-up phase and its planned annual capacity is 20k tonnes LiOH. Vulcan Energy's Lionheart project recently achieved a positive final investment decision, but will not come online until 2028 with capacity of 24k tonnes LiOH. The supply of lithium hydroxide in Europe is analogous to that in rare earths in that over 80% is derived from China. Recent tightening of the Chinese supply of rare earths and other critical materials has put Europe on notice of its vulnerability in LiOH. RCK's Guben Converter Project (GCP) on the German/Polish border, also with capacity of 24k tonnes LiOH, is fully permitted, has a binding offtake agreement with Mercedes Benz, is based on proven technology and has an operating cost only 8% above Vulcan's lowest quartile figure of €3,588 per tonne LiOH. In March 2025 the GCP was granted strategic project status under the EU's Critical Raw Materials Act (CRMA). The GCP is one of three projects in Germany to receive this designation. The other two are the Vulcan Lionheart Project and PCC Thorion GmbH (a graphite project). The EU strategic project status designation means that means that RCK is a strong candidate to benefit from the additional €3bn in financing earmarked by the EU for critical raw materials projects under its RESourceEU Action Plan announced earlier this month. Given the urgent need for new European LiOH capacity, we think RCK is well placed to achieve a positive final investment decision for the GCP in 2026. We reinitiate coverage with a Buy recommendation and price target of CAD2.40 (upside: 243%).First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes hat die Coverage der Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von CAD2,40 wieder aufgenommen.Zusammenfassung:Das Lithiumhydroxid (LiOH), das RCK zunächst in Deutschland und anschließend in Kanada in seinen Konvertern produzieren will, ist ein wichtiger Vorläufer für Kathodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen (EVs) und Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) verwendet werden. Wir gehen davon aus, dass die europäische Nachfrage nach LiOH im Sechsjahreszeitraum 2024-2030 um 270% auf 338.000 Tonnen steigen wird, angetrieben durch das anhaltend robuste Wachstum der EV-Verkäufe (die EV-Zulassungen in Europa stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 32% gegenüber dem Vorjahr) und den beschleunigten Bau von BESS in Verbindung mit Rechenzentren. Bislang ist in Europa nur ein LiOH-Konverter in Betrieb - AMG in Deutschland. Das AMG-Projekt befindet sich in der Anlaufphase und hat eine geplante Jahreskapazität von 20.000 Tonnen LiOH. Das Lionheart-Projekt von Vulcan Energy hat kürzlich eine positive endgültige Investitionsentscheidung erhalten, wird aber erst 2028 mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen LiOH in Betrieb gehen. Die Versorgung mit Lithiumhydroxid in Europa ist analog zu der mit Seltenen Erden, da über 80% aus China stammen. Die jüngste Verknappung des chinesischen Angebots an Seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen hat Europa auf seine Anfälligkeit in Bezug auf LiOH aufmerksam gemacht. Das Guben-Konverter-Projekt (GCP) von RCK an der deutsch-polnischen Grenze, ebenfalls mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen LiOH, ist vollständig genehmigt, verfügt über einen verbindlichen Abnahmevertrag mit Mercedes Benz, basiert auf bewährter Technologie und hat Betriebskosten, die nur 8% über dem niedrigsten Quartilwert von Vulcan von €3.588 pro Tonne LiOH liegen. Im März 2025 wurde dem GCP im Rahmen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (CRMA) der Status eines strategischen Projekts zuerkannt. Das GCP ist eines von drei Projekten in Deutschland, die diese Auszeichnung erhalten haben. Die beiden anderen sind das Vulcan Lionheart Project und die PCC Thorion GmbH (ein Graphitprojekt). Die Einstufung als strategisches Projekt der EU bedeutet, dass RCK gut positioniert ist, um von den zusätzlichen €3 Mrd. an Finanzmitteln zu profitieren, die die EU im Rahmen ihres Anfang dieses Monats angekündigten RESourceEU-Aktionsplans bereitgestellt hat. Angesichts des dringenden Bedarfs an neuen LiOH-Kapazitäten in Europa sind wir der Meinung, dass RCK gut aufgestellt ist, um 2026 eine positive endgültige Investitionsentscheidung für das GCP zu erreichen. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.You can download the research here: RCK_CN-2025-12-22_EN