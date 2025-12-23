Robex Resources produziert erstes Gold in Kiniéro planmäßig und innerhalb des Budgets

Lagerstätte Abbaumethode Klassifizierung Tonnage

(Mt) Goldgehalt

(g/t Au) Enthalten

(Tsd. Unzen Gold) NEB













Tagebau Wahrscheinlich 40,2 1,36 1.751 Untertagebau Wahrscheinlich 7,9 3,95 1.002 Gesamt 48,1 1,78 2.753 BC Tagebau





Tagebau Wahrscheinlich 3,5 1,78 200 Gesamt 3,5 1,78 200 Gesamt Tagebau 43,7 1,39 1.951 Gesamt Untertagebau 7,9 3,95 1.002 Bankan-Projekt Gesamt 51,6 1,78 2.953

Lagerstätte Klassifizierung Tonnage

(Mt) Goldgehalt

(g/t Au) Enthalten

(Tsd. Unzen Gold) NEB Tagebau













Angezeigt 78,4 1,55 3.900 Abgeleitet 3,1 0,91 92 Gesamt 81,4 1,53 3.993 NEB Untertagebau Abgeleitet 6,8 4,07 896 NEB Gesamt 88,3 1,72 4.888 BC Tagebau





Angezeigt 5,3 1,42 244 Abgeleitet 6,9 1,09 243 BC Gesamt 12,2 1,24 487 NEB Gebiet Gesamt 100,5 1,66 5.376 Fouwagbe Abgeleitet 2,2 1,68 119 Sounsoun Abgeleitet 0,9 1,19 34 Argo Gebiet Gesamt 3,1 1,54 153 Bankan-Projekt Gesamt 103,6 1,66 5.528

Lagerstätte Tonnage

(Mt) Goldgehalt

(g/t Au) Enthalten

(Mio. Unzen Gold) Wahrscheinlich Jean 4,2 1,53 0,20 SGA 5,1 1,52 0,25 SGD 3,4 1,34 0,14 Sabali South 7,4 0,89 0,21 Sabali North & Central 1,5 0,96 0,05 Mansounia 17,7 0,81 0,46 Lagerhalden 6,3 0,48 0,10 Gesamt 45,5 0,97 1,41 Angezeigt SGA 12,1 1,46 0,57 Jean 4,7 1,69 0,26 Sabali North & Central 3,7 1,21 0,14 Sabali South 11,1 0,91 0,32 West Balan 3,0 1,45 0,14 Banfara 0,9 1,00 0,03 Mansounia Central 24,0 0,78 0,60 Lagerhalden 11,6 0,37 0,14 Gesamt 71,2 0,96 2,20 Abgeleitet SGA 10,6 1,43 0,49 Jean 2,2 1,47 0,1 Sabali North & Central 0,7 1,39 0,03 Sabali South 2,7 1,01 0,09 West Balan 2,0 1,27 0,08 Banfara 0,7 1,45 0,03 Mansounia Central 26,3 0,82 0,7 Lagerhalden 0,2 1,31 0,01 Gesamt 45,3 1,05 1,53

Verwitterungstyp Tonnage

(Mt) Goldgehalt

(g/t Au) Enthalten

(Tsd. Unzen Gold) Wahrscheinlich Oxid 3,3 0,90 94,6 Übergang 0,8 1,06 26,4 Gesamt 4,0 0,93 121,0 Angezeigt Oxid 5,9 0,84 158,3 Übergang 2,1 1,13 76,0 Frisch 0,1 3,00 9,4 Gesamt 8,0 0,94 243,7 Abgeleitet Oxid 0,3 0,79 8,1 Übergang 0,2 1,62 8,5 Frisch 0,01 2,53 0,4 Gesamt 0,6 0,95 17,0

- Ein Goldbarren mit einem Gewicht von 2,64 Kilogramm (85 Unzen) wurde bei der ersten Schmelze vor Ort im Goldprojekt Kiniéro in Guinea gegossen.- Das erste Gold wurde planmäßig und im Rahmen des Budgets produziert.- Fast 5 Millionen Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTI).- Der Hochlauf verläuft reibungslos; die Anlage erzielt Rückgewinnungsraten, die den Erwartungen entsprechen.- Die Anlage in Kiniéro wird voraussichtlich Anfang des ersten Quartals 2026 ihre Nennkapazität erreichen.- Der Tagebau wird von der Startgrube South Sabali aus hochgefahren, während die Erzvorräte auf dem ROM-Pad weiter anwachsen.- Matthew Wilcox wurde im Mai 2024 zum Managing Director und CEO ernannt; das Bauteam wurde im Juli 2024 mobilisiert. Der Bau wurde in 17 Monaten abgeschlossen - das sechste erfolgreiche Projekt des Teams in 15 Jahren, alle termingerecht und im Rahmen des Budgets realisiert.- Robex sichert sich die exklusive Option zum Rückkauf und zur vollständigen Tilgung der Mansounia-Lizenzgebühren.- Kiniéro wird nach Nampala in Mali (mit einer prognostizierten Jahresproduktion von 46.000 bis 48.000 Unzen) zur zweiten produzierenden Mine von Robex.- Die erfolgreiche Fertigstellung von Kiniéro durch das Robex-Team unterstreicht die überzeugenden Gründe für die geplante Fusion mit Predictive Discovery vor dem Bau des Bankan-Goldprojekts in Guinea, das sich weniger als 25?km von Kiniéro entfernt befindet.- Die geplante Fusion wird Westafrikas nächsten Tier-1-Goldabbau-Hub schaffen, der Kiniéro und Bankan mit einer prognostizierten Jahresproduktion von über 400.000 Unzen bis 2029 und kombinierten Ressourcen von ca. 9,5 Mio. Unzen Gold zusammenführt.Abbildung 1: Das Robex-Bauteam mit Managing Director und CEO Matthew Wilcox und Chief Financial Officer Alain William feiert den ersten Goldguss in Kiniero.QUEBEC CITY, 23. Dezember 2025 - Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) gibt erfreut bekannt, dass im Goldprojekt Kiniéro ("Kiniéro") in Guinea, Westafrika, planmäßig und im Rahmen des Budgets der erste Goldguss erfolgt ist.Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer von Robex, dazu:"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Robex, und jedes Mitglied unseres Teams kann stolz auf das sein, was wir gemeinsam in Kiniéro erreicht haben. Der Abschluss der Bauarbeiten und der Beginn der Goldproduktion sind der Höhepunkt von 17 Monaten engagierter, harter Arbeit, die sicher und verantwortungsbewusst mit fast 5 Millionen Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten durchgeführt wurde.Der erste Goldguss in Kiniéro spiegelt die Kompetenz unserer Mitarbeiter und die Stärke unserer Umsetzung wider. Es ist der sechste erfolgreiche Projektabschluss dieses Bauteams in den vergangenen 15 Jahren, der vollständig termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen wurde. Diese außergewöhnliche Erfolgsbilanz in Verbindung mit den jüngsten Erfahrungen im Bauwesen in Guinea gibt uns die absolute Gewissheit, dass dies derzeit das beste Team der Branche ist, um Bankan in Produktion zu bringen und ein weiteres westafrikanisches Goldprojekt von Weltklasse zu realisieren.Wir freuen uns auf den Abschluss unserer Fusion mit Predictive. Das fusionierte Unternehmen ist gut positioniert, um Westafrikas nächster mittelständischer Goldproduzent zu werden und einen Tier-1-Goldminenstandort in Guinea zu etablieren."- Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage in Kiniéro verläuft planmäßig. Die mechanischen, elektrischen und messtechnischen Systeme arbeiten gemäß den Konstruktionsvorgaben.- Die Erzlieferung an die Mühle hat Anfang dieses Monats begonnen, und die Anlage erzielt Rückgewinnungsraten im Einklang mit den Annahmen der Machbarkeitsstudie.- Der Tagebau in der Startgrube South Sabali wurde hochgefahren. Die Bohr- und Sprengarbeiten laufen und auf dem ROM-Pad werden Erzvorräte aufgebaut.- Diese Aktivitäten werden einen reibungslosen Übergang zur kommerziellen Produktion unterstützen, die für das erste Quartal des Kalenderjahres 2026 angestrebt wird.Abbildung 2: Luftaufnahme des Goldprojekts Kiniéro - Erzlieferung an die CIL-Tankreihe ABetriebliche Aktivitäten im Goldprojekt Kiniéro:Abbildung 3: Transportvorgänge am Standort KiniéroAbbildung 4: Erzzufuhr zum Brecher für Saprolit-ErzAbbildung 5: Erstes Erz, das durch den Brecher für Saprolit-Erz verarbeitet wurdeAbbildung 6: An die Mühle geliefertes MaterialAbbildung 7: Goldverarbeitung in der CIL-Tankreihe AAbbildung 8: WasseraufbereitungsanlageRobex hat sich eine exklusive Option zum Rückkauf und zur Tilgung der Mansounia-Lizenzgebühren gesichert, die derzeit wie folgt aussehen:- 3?% NSR für die ersten 150.000 Unzen Gold, die im Rahmen der Mansounia-Abbaulizenzen gefördert werden,- 3,25?% NSR für 150.000 bis 300.000 Unzen,- 3,5?% NSR für die Produktion von mehr als 300.000 Unzen.Die unterzeichnete Vereinbarung sieht Folgendes vor:- Robex hat eine nicht rückzahlbare Optionsgebühr in Höhe von 1 Million US-Dollar entrichtet.- Bei Ausübung der Option wird Robex 5 Millionen US-Dollar in bar sowie 15 Millionen US-Dollar in Aktien zahlen, um die Lizenzgebühren vollständig zu tilgen.Darüber hinaus hat sich Robex eine exklusive Option zum Rückkauf und zur vollständigen Tilgung der Oragem-Lizenzgebühr gesichert, die derzeit bei 0,5?% NSR aus der Mansounia-Genehmigung liegt.Robex hat eine nicht rückzahlbare Optionsgebühr in Höhe von 250.000 US-Dollar entrichtet. Bei Ausübung der Option wird Robex 3,5 Millionen US-Dollar in Geldmitteln zahlen, um die Oragem-Lizenzgebühr vollständig zu tilgen.Die Optionen zum Rückkauf und zur vollständigen Tilgung der Mansounia-Lizenzgebühren unterliegen aufschiebenden Bedingungen - insbesondere der Erteilung der Mansounia-Abbaulizenzen - und bleiben bis zum Long-Stop-Datum der Lizenz (10 Jahre nach Unterzeichnung) gültig.Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive OfficerAlain William, Chief Financial OfficerE-Mail: investor@robexgold.comwww.robexgold.comAnsprechpartner für Investoren und Medien:Michael Vaughan, Fivemark PartnersTel.: +61 422 602 720E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.auWeder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Kein Angebot: Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dies umfasst Aussagen zu Zukunftsaussichten und erwarteten Ereignissen, wie beispielsweise die Durchführung und den Zeitpunkt der Transaktion sowie die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss gemäß dem Arrangement Agreement, den Zeitpunkt der Versammlung und die geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare sowie die geänderte Frist für die CDI VIF, die Einreichung und Zustellung des Nachtrags, Pressemitteilungen und alle anderen ergänzenden Unterlagen, die Pro-forma-Eigentümerstruktur des fusionierten Unternehmens und zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen sowie die damit verbundenen Zeitpunkte. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie "werden", "schaffen", "verbessern", "potenziell", "erwarten", "Aufwärtspotenzial", "Wachstum", "schätzen", "voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten" oder "sollten". Auch die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.JORC-CODE UND CIM-DEFINITIONSSTANDARDS: Der Begriff "Erzreserve" (Ore Reserve), wie er im Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves festgelegt ist (dem sogenannten "JORC-Code"), der vom Joint Ore Reserves Committee des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of Geoscientists und des Minerals Council of Australia herausgegeben wird, entspricht dem Begriff "Mineralreserve" (Mineral Reserve) gemäß den vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 verabschiedeten CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (den sogenannten "CIM-Definitionsstandards"). Die Begriffe "abgeleitete Mineralressourcen" (Inferred Mineral Resources), "angezeigte Mineralressourcen" (Indicated Mineral Resources) und "gemessene Mineralressourcen" (Measured Mineral Resources) haben im JORC-Code und in den CIM-Definitionsstandards dieselbe Bedeutung. Ebenso entsprechen "nachgewiesene Mineralreserven" (Proved Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den "nachgewiesenen Mineralreserven" (Proven Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards, und "wahrscheinliche Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den "wahrscheinlichen Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards. Der JORC-Code gilt als ein gemäß NI 43-101 anerkannter ausländischer Standard.Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven sowie Produktionsziele: Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio. Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex sind nachstehend aufgeführt.PDI: Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen: Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte NEB und BC wurden am 7. August 2023 an die ASX in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Bankan-Mineralressourcen steigen auf 5,38 Mio. Unzen" (Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz) veröffentlicht. Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte Fouwagbe und Sounsoun wurden am 23. April 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo über 153.000 Unzen" (Maiden Argo Mineral Resource Estimate of 153koz) an die ASX übermittelt. Die Erzreserven-Schätzung für das Bankan-Projekt wurde am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" (Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Mineralressourcen- oder Erzreserven-Schätzungen wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben. PDI beabsichtigt, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe für Argo (und Bokoro) gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Die abgeleiteten Mineralressourcen in Argo machen lediglich 2,8?% der gesamten Mineralressourcen von PDI aus.Produktionsziele: Die Produktionsziele und die prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.Robex: Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen: Die Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen für das Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) an die ASX übermittelt. Die Schätzungen für das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel "Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) veröffentlicht. Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den jeweiligen Marktmitteilungen enthaltenen Schätzungen der Mineralressourcen oder Erzreserven wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in den Mitteilungen basieren, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben.Produktionsziele: Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel "Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.National Instrument 43-101: Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation, die sich auf Robex beziehen, wurden von Herrn Jeames McKibben, einem Chartered Professional Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und genehmigt. Herr McKibben gilt als "qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101.Leser werden auf den technischen Bericht zum Nampala-Projekt mit dem Titel "Unabhängiger technischer Bericht über die Lizenzen Nampala, Mininko, Gladie und Kamasso sowie eine Mineralressourcen- und -reserven-Schätzung für die Goldmine Nampala, Mali, Westafrika" (Independent Technical Report on the Nampala, Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa) mit Gültigkeit zum 30. September 2024 (der "Technische Bericht zu Nampala") verwiesen. Ebenso auf den geänderten und neu gefassten technischen Bericht zum Kiniero-Projekt mit dem Titel "Technischer Bericht, Kiniero-Goldprojekt, Guinea (geändert)" (Technical Report, Kiniero Gold Project, Guinea (Amended)) mit Gültigkeitsdatum 6. Dezember 2024, geändert und neu gefasst am 12. Juni 2025 (der "Technische Bericht zu Kiniero"). Beide Berichte wurden gemäß NI 43-101 erstellt und sind im Profil von Robex auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.





1 Siehe PDI-ASX-Mitteilung "Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" vom 25. Juni 2025.

2 Cutoff-Gehalt: Tagebau 0,38-0,48 g/t Au, Untertagebau 2,0 g/t Au.

3 Ressourcen-Cut-off: NEB Tagebau angezeigt & abgeleitet 0,5 g/t Au, NEB Untertagebau abgeleitet 2,0 g/t Au, BC Tagebau angezeigt und abgeleitet 0,4 g/t Au, Fouwagbe und Sounsoun abgeleitet 0,5 g/t Au

4 In Bezug auf die Lagerstätten Fouwagbe und Sounsoun (Argo-Genehmigung) beabsichtigt PDI, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe von Argo und Bokoro gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Siehe PDI ASX-Veröffentlichung "Update zu den Explorationsgenehmigungen für Argo und Bokoro" (Argo and Bokoro Exploration Permits Update) vom 28. Mai 2025.

5 Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom 22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.

6 Cutoff-Gehalte für Ressourcen und Reserven (Ressourcen bei 2.200 USD/Unze, Reserven bei 1.800 USD/Unze): SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,4 g/t Au; Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, Fleckenzone / Saprolit / Unterer Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; Sabali Nord und Zentral: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,6 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,5 g/t Au. Als Mineralressourcen gemeldete Halden wurden auf solche Halden beschränkt, die für die gesamte Halde einen Durchschnittsgehalt von > 0,3 g/t Au aufweisen; es wurde keine Selektivität angenommen.

7 Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel "Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) vom 6. Mai 2025 sowie den Nampala Technical Report.

8 Ressourcen-Cutoff-Gehalte (bei 2.200 USD/Unze): Laterit 0,35 g/t Au, Oxid 0,35 g/t Au, Übergang 0,43 g/t Au, Frisch 1,89 g/t Au. Cutoff-Gehalte der Reserven (bei 1.800 USD/Unze): 0,4 g/t Au (Laterit, Fleckenzone, Saprolit und Übergang).

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f7ab830-9d9a-46cf-bcaf-8c474651a5fbhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9fd86e6-1616-4fb7-8868-c000e5679f3dhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7822fdef-088e-4907-92b8-059efbd25071https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa6b3006-a6af-48cd-af69-00eb76f37005https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94e20b5c-20a3-4ad0-a40c-a522ed7e55a0https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2b7403d-9c73-43a4-ad43-afc8d8b5d95chttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd081182-8a79-4282-915f-7bfd761443a3https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84be89bd-0db4-4559-b41b-5c9ee6645767