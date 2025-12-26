Das signalisiert die Preisentwicklung von Gold und Silber in dieser Woche...

Menü Artikel
26.12.2025  |  Redaktion
Die Comex-Goldfutures für Februar erreichten am Freitag mit 4.581,30 USD je Unze einen neuen historischen Höchststand und stiegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels kurz vor Mittag (amerikanischer Zeit) weiter an. Die Comex-Silberpreise für März erreichten ebenfalls einen neuen Rekordwert von 76,32 USD. Die Preisbewegungen bei Silber in den letzten Handelstagen sind atemberaubend, berichtet Kitco News.

Silber hat sich in der Marktterminologie parabolisch entwickelt. Das bedeutet, dass die Preise auf dem täglichen Balkenchart fast senkrecht nach oben steigen. Diese Preisentwicklung ist nicht nachhaltig und deutet darauf hin, dass ein kurz- bis mittelfristiger Markthöhepunkt bevorsteht  aus zeitlicher Sicht, jedoch nicht aus preislicher Sicht.

Der beliebte Relative Strength Index für Silber zeigt, wenn man ihn auf einen monatlichen Fortsetzungs-Chart für nahegelegene Silber-Futures seit 1973 überlagert, dass der aktuelle RSI-Wert von 93,86 der höchste (am stärksten überkaufte) Wert seit Januar 1980 ist, als der RSI seinen historischen Höchststand von 98,77 erreichte. Jeder RSI-Wert über 70,0 deutet darauf hin, dass der Markt überkauft ist und eine Korrektur bevorsteht.


