Gold & Silber erreichen angesichts geopolitischer Spannungen und eines schwachen Dollars neue Rekordhöhen
28.12.2025 | Redaktion
Gold und Silber stiegen am Freitag auf neue Rekordhöhen, da Investoren angesichts eskalierender geopolitischer Spannungen und eines schwächeren US-Dollars in sichere Anlagen strömten und damit die starke Jahresendrally bei Edelmetallen fortsetzten, berichtet Investing.com.
Der Goldpreis sollten diese Woche um etwa 3% steigen, da Anleger Schutz vor der weltweit zunehmenden Unsicherheit suchten. Der Spotsilberpreis stieg um 4,2% auf ein neues Rekordhoch von 74,85 Dollar je Unze und sollten diese Woche um über 7% steigen.
Geopolitische Entwicklungen waren ein wesentlicher Treiber für diese Entwicklung. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stieg, nachdem die USA den Druck auf die Ölexporte Venezuelas erhöht hatten, was zu Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen und einer allgemeinen Instabilität in der Region führte.
Die Unsicherheit an den Märkten wurde noch verstärkt, als Präsident Donald Trump in den sozialen Medien erklärte, dass US-Streitkräfte Angriffe auf militante Ziele in Nigeria durchgeführt hätten, und damit die Bereitschaft Washingtons unterstrich, in mehreren Regionen militärische Gewalt anzuwenden.
Die Rally wurde zusätzlich durch die Schwäche des US-Dollars gestützt, der gegenüber einem Korb wichtiger Währungen nachgab. Der Dollar geriet unter Druck, da die Erwartungen wachsen, dass die US-Notenbank 2026 mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik beginnen wird, da die Inflation Anzeichen einer Abkühlung zeigt und sich das Wirtschaftswachstum abschwächt.
© Redaktion GoldSeiten.de
