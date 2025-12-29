Wall Street schließt nahe Rekordhoch; Edelmetalle steigen

Die wichtigsten US-Aktienindizes schlossen am Freitag nahe ihren Rekordhöchstständen und blieben damit gegenüber dem Beginn einer verhaltenen Handelssitzung nach Weihnachten nahezu unverändert, während die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen durch die US-Notenbank und die Attraktivität sicherer Anlagen die Preise für Edelmetalle auf Allzeithochs trieben, berichtet Reuters.
Aufgrund von Feiertagen blieben die Märkte in Australien, Hongkong und den meisten europäischen Ländern geschlossen, aber die geöffneten Börsen steuerten auf ein positives Jahresende zu, wobei asiatische Aktien in ihrer früheren Handelssitzung auf Mehrwochenhochs stiegen.
Daten, die auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hindeuten, sowie die Möglichkeit, dass ein neuer Zentralbankchef als Nachfolger von Jerome Powell im nächsten Jahr eine Zinssenkung ins Auge fassen könnte, stützen die Märkte. Der jüngste Druck auf KI-Aktien, der auf Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen und gewinnmindernder Investitionen zurückzuführen war, hat ebenfalls nachgelassen.
Die Händler warteten auf eine Weihnachtsrally, die ausgerufen wird, wenn der S&P 500 in den letzten fünf Handelstagen des laufenden Jahres und den ersten beiden Tagen im Januar zulegt. Dies würde nach einem volatilen Jahr als gutes Omen für Aktien im Jahr 2026 gelten.
Geopolitische Spannungen verstärkten die Attraktivität von Edelmetallen als sicherer Hafen am Tag nach den Luftangriffen der USA gegen militante Islamisten im Nordwesten Nigerias. Silber erreichte mit 77,4 US-Dollar je Unze ein Allzeithoch und verzeichnete seit Jahresbeginn einen Anstieg von 167%, unterstützt durch Versorgungsengpässe und die Einstufung des Metalls als kritisches Mineral in den USA.
