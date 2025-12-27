Menü Artikel
Jahresendrekorde: Gold über 4.500 USD, Silber bei 79 USD und Kupfer 5,84 USD

27.12.2025  |  Redaktion
Während gestern die europäischen, australischen und kanadischen Börsen aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertags geschlossen waren, hatten die asiatischen, wie auch die US-Börsen regulär geöffnet.

Die amerikanischen Aktienmärkte (Dow Jones, S&P500 und Nasdaq) schlossen am Freitag (26.12.2025) nahezu unverändert. Ähnlich das Währungspaar EUR/USD, das mit 1,1771  aus dem Handel ging. Ausreißer nach unten waren die beiden Rohölsorten (Crude Oil & Brent Oil), die am Terminmarkt jeweils mit einem Minus von 2,50% aufwarteten.

Zweiter Tagessieger war Kupfer. Es stieg um 4,75% auf 5,84 USD und überwand damit das bisherige Allzeithoch vom Juli 2025. Ähnlich Gold, das um 1,2% auf ein weiteres Rekordhoch stieg.

"Den Vogel schoss" jedoch Silber mit +8% ab. Das Silberne überstieg erstmalig die 79 USD/oz Marke und vollzog damit die asiatische "Vorgabe" (Singapur: 80 USD/oz).

Unmittelbare News gab es keine, außer dass die allermeisten Markteilnehmer im Urlaub weilen.


Schlusskurse vom 26.12.2025


Silber: 9-Tages-Chart, Quelle: Investing.com


Silber: Monatschart 2009-2025, Quelle: Investing.com


Kupfer: Monatschart 1997-2025, Quelle: Investing.com


