Allen Lesern wünsche ich herzlich Frohes neues Jahr!Die BOJ hat ihren Leitzins von 0,5% auf 0,75% angehoben. Der Zinssatz liegt seit Januar 2025 bei 0,5%. 0,75% ist der höchste Zinssatz in Japan seit 1995.BOJ-Gouverneur Ueda deutet an, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen könnten. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) ist auf über 2% gestiegen.Nach Jahren der Deflation hat sich die Inflation in Japan nun bei rund 3% eingependelt. Die Deflation hielt die Zinsen lange Zeit nahe null.Die Zinssätze in Japan sind für Carry-Trades von Bedeutung. In den letzten Jahren haben Fonds in Japan Kredite aufgenommen und in den US-amerikanischen KI-Handel investiert. Diese Fonds sind hoch verschuldet.Präsident Trump erhöht den Druck auf Venezuela durch die Beschlagnahmung weiterer Öltanker.Der Chart zeigt, dass Silber aufgrund der Venezuela-Nachrichten weiter zulegte und in die Nähe unserer Zielzone (80,90 USD) bereits kam. Natürlich markiert dieser Preisanstieg ein echtes, neues ATH im Silber:Silber ist überkauft, hat aber noch weiteres Aufwärtspotenzial.Auch Gold erreichte aufgrund der Venezuela-Nachrichten ein neues Hoch bei 4533 USD:Neben Gold und Silber erreichte auch Kupfer ein neues Hoch.Auch Öl verzeichnete aufgrund der Venezuela-Nachrichten Käufe.Aktien erreichten trotz der JPY- Problematik ebenfalls ein neues ATH (SPX 500 bei 4953 USD):FOMO (Fear of Missing Out) im Hinblick auf die Weihnachtsrallye tobte sich aus.Besonders aggressiv wurden KI-Aktien wie Micron (MU), IREN (IREN), Oracle (ORCL), CoreWeave (CRWV) und Nebius (NBIS) gekauft.Außerdem war eine aggressive Kaufaktivität bei Raumfahrtaktien wie Rocket Lab (RKLB), AST SpaceMobile (ASTS) und Firefly Aerospace (FLY) zu verzeichnen gewesen.BitCoinKlarer Verlierer der JPY- Kapitalmarktzinsenerhöhung.US- 10- jährige Staatsanleihen außerhalb der unmittelbaren Gefahrenzone:Dass die auf Marginfremdfinanzierungskredit arbeitenden Großtrader die Märkte in 2026 noch weiter hochtreiben wollen, erscheint klar, nur womit ist nirgendwo erkennbar.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.