Silberpreis: Kommt der Jahresschlusskurs über die 80er $-Marke?

09:21 Uhr  |  Christian Möhrer
Silberpreis Prognose für diese Woche:

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 27.12.25 bei 79,32 $


Kurze Einordnung im Rückblick:

Das im zweiten Halbjahr etablierte Ausbruchsszenario setzt der Silberpreis nach kurzem Ringen an der 50er $-Marke noch eindrucksvoll fort und zielt auf Rekorde über 80 $.


Silberpreis Prognose:

Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der Korrekturkerzen. Damit bleibt Anschlussdynamik möglich, die im Wochenverlauf bereits auf die 85er $-Marke zielen könnte. Lediglich eine Kombination aus stärkeren Gewinnmitnahmen mit Bruch unter 71 $ würde auf einen Test des Vorwochentiefs hinauslaufen.

Sollte Silber im Jahresschluss Notierungen über der 80er $-Marke halten, wäre dies ein starkes Signal für Anschlusskäufe. Dennoch darf der Blick auf die bereits weit gelaufene Bewegung nicht verloren gehen. Wenn die frühen Bullen beginnen, Profite zu realisieren, könnten die Bären ihre Chance nutzen und eine erste stärkere Korrektur in den Markt bringen.

• Mögliche Wochenspanne Bullen: 75,10 $ bis 84,80 $
• Alternative Kursspanne Bären: 69,60 $ bis 80,40 $

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView)


• Nächste Widerstände: 79,34 $ = Allzeithoch 2025
• Wichtige Unterstützungen: 67,16 $ = Vorwochentief | 54,46 $ = Oktoberhoch


Silber Prognose für nächste Woche:

Im vorherrschend positiven Chartbild liegt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs im Ausbruchsmodus bleiben, dürfte bereits die $90er-Marke anvisiert werden. Zeigen sich jedoch erste Ermüdungserscheinungen, könnte sich zunächst eine Konsolidierungsphase beziehungsweise ein Rücksetzer bilden. In einer derartigen Pendelbewegung bliebe die Annäherung des 20-Tage-Durchschnitts abzuwarten, wodurch sich ein flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange zwischen 65 $ und 85 $ ergeben würde.

• Mögliche Wochenspanne: 78,30 $ bis 87,90 $ alternativ 66,40 $ bis 74,10 $


© Christian Möhrer
www.kagels-trading.de



Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende): Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:

• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden
• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden
• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden
• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs
• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)
• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)
• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)


