Menü Artikel
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Silber - Fast 84 USD in der Nacht! Spekulationsexzess geht weiter!

07:32 Uhr  |  Thomas May
Während der Handel um die Weihnachtsfeiertage weitestgehend ruhig verlief, machte vorrangig der Edelmetallsektor von sich reden. Und hier der Silberpreis, der am zweiten Weihnachtsfeiertag um irre 10% nach oben schoss.

Und das, nachdem er zuvor allein seit Oktober um fast 60% zugelegt hatte. Die Volatilität explodiert nun regelrecht. Im Nachthandel markierte das Edelmetall bereits Kurse um fast 84 USD, um anschließend knapp 10 USD nachzugeben. Aktuell kämpft Silber mit der Marke von 80 USD.

Man kann nur warnen, hier jetzt als Trader noch hinterherzuspringen. Denn wie heißt es so schön: Den Letzten beißen die Hunde. Zweifellos ist der Aufwärtstrend intakt. Es bedarf aber Konsolidierungen, um sich wieder mit vertretbaren Absicherungen in den Trend einklinken zu können.


Shortspekulationen ebenfalls riskant

Auch Short-Engagements sind tricky, wie das heutige Upgap zeigt. Denn auf der Derivateseite haben Anleger teils keine Chance zu reagieren. So können Scheine bei derart heftigen Bewegungen in der Nacht ausgeknockt werden, ehe der Handel mit dem Emittenten in der Früh überhaupt startet.

Kurzfristig würde ich in jedem Fall (Teil-)Gewinne auf der Long-Seite realisieren. Die guten Einstiege im Silberpreis liegen aus tradingtechnischer Sicht bereits lange hinter uns. Es wird aber 2026 wieder neue Chancen geben.

In stock3 Ultimate hatte ich bei den Tagesausblicken vor Wochen Gold durch Silber ersetzt. Wie sich herausgestellt hat, völlig zu Recht.


Silber-Tageschart

Open in new window

© Bastian Galuschka



Quelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)


Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!



Weitere Artikel des Autors



Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap