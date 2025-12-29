Silber - Fast 84 USD in der Nacht! Spekulationsexzess geht weiter!
07:32 Uhr | Thomas May
Während der Handel um die Weihnachtsfeiertage weitestgehend ruhig verlief, machte vorrangig der Edelmetallsektor von sich reden. Und hier der Silberpreis, der am zweiten Weihnachtsfeiertag um irre 10% nach oben schoss.
Und das, nachdem er zuvor allein seit Oktober um fast 60% zugelegt hatte. Die Volatilität explodiert nun regelrecht. Im Nachthandel markierte das Edelmetall bereits Kurse um fast 84 USD, um anschließend knapp 10 USD nachzugeben. Aktuell kämpft Silber mit der Marke von 80 USD.
Man kann nur warnen, hier jetzt als Trader noch hinterherzuspringen. Denn wie heißt es so schön: Den Letzten beißen die Hunde. Zweifellos ist der Aufwärtstrend intakt. Es bedarf aber Konsolidierungen, um sich wieder mit vertretbaren Absicherungen in den Trend einklinken zu können.
Shortspekulationen ebenfalls riskant
Auch Short-Engagements sind tricky, wie das heutige Upgap zeigt. Denn auf der Derivateseite haben Anleger teils keine Chance zu reagieren. So können Scheine bei derart heftigen Bewegungen in der Nacht ausgeknockt werden, ehe der Handel mit dem Emittenten in der Früh überhaupt startet.
Kurzfristig würde ich in jedem Fall (Teil-)Gewinne auf der Long-Seite realisieren. Die guten Einstiege im Silberpreis liegen aus tradingtechnischer Sicht bereits lange hinter uns. Es wird aber 2026 wieder neue Chancen geben.
In stock3 Ultimate hatte ich bei den Tagesausblicken vor Wochen Gold durch Silber ersetzt. Wie sich herausgestellt hat, völlig zu Recht.
Silber-Tageschart
© Bastian Galuschka
Quelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)
