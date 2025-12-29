Silber im Big-Picture und die 100-USD-Marke

Quelle Chart: seasonax

Die Freude vieler Silberanhänger und insbesondere Bullen könnte in diesem alsbald endenden Handelsjahr nicht größer sein. Beinahe endlich konnte sich Silber aus dem Schatten des großen Bruders Gold erheben und eine starke Rally-Bewegung zünden, welche sogar auf der Ziellinie des laufenden Jahres zur Markierung der Marke von 83,94 USD führte. Doch was können wir nunmehr für das bald startende Handelsjahr 2026 erwarten? Mehr dazu im Nachgang.Wie anhand des oben aufgeführten Saisonalitätscharts ersichtlich, weist Silber im Rückblick der vergangenen 57 Jahre und auch kürzer betrachtet, bspw. 15 Jahre, eine beeindruckende Performance zum Jahresstart auf. Im Rahmen der Tatsache, dass eine Rally eine Rally nährt, erscheinen somit weiter steigende Preise wahrscheinlich. Neben der noch ausstehenden Marke von 90,00 USD je Unze steht dabei hauptsächlich das dreistellige Level im Visier der Marktteilnehmer.Wohlbemerkt nominal betrachtet, denn das frühere Hoch aus der Spekulationszeit der Hunt-Brüder rund um 50,00 USD wäre klarerweise real betrachtet/bewertet zweifelsfrei im dreistelligen Bereich vorzufinden. Auf jeden Fall besitzt die runde 100,00-USD-Marke eine Anziehungskraft für 2026. Die parabolische Bewegung von Silber könnte daher weitere Steigerungen erfahren, sodass neue Rekorde auf die Agenda rücken dürften.Zu bedenken möchte ich an dieser Stelle jedoch geben, dass die Bäume bekanntlich nicht grenzenlos in den Himmel wachsen und die Steilheit der Bewegung schon als beachtlich einzustufen ist. Sobald es daher  auch wenn aktuell technisch wie insbesondere fundamental  nicht vorstellbar ist, eine Top-Bildung und/oder scharfe Korrekturbewegung beginnen, kann dies alles rasant ablaufen. Aus aktueller Betrachtung heraus verbleibt Silber oberhalb der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie seit Ende November im uneingeschränkten Bullenmodus.Dementsprechend wären bereits im Februar Notierungen von 100,00 USD je Unze denkbar. Ein Bruch dieser Trendlinie könnte hingegen für Konsolidierungsbewegungen sorgen, welche je nach erreichtem Höchststand entsprechend zu bewerten wären. Aktuell findet sich eine Unterstützung bei 64,30 USD und darunter bei 54,48 USD. Diese beiden Marken erscheinen folglich für den Fall einer nahenden Abwärtsbewegung relevant für mögliche Stabilisierungs- oder Umkehrbereiche.Die Rally ist unverändert intakt und die Überwindung der 70,00-USD-Marke lässt zuversichtlich in die weitere Zukunft blicken. Neben der runden Marke von 90,00 USD je Unze, erscheint daher primär die psychologisch sowie technisch interessante Marke von 100,00 USD interessant und anziehend für 2026.Jeder Marktteilnehmer, welcher sich gegen den bisherigen Trend stellte, musste buchstäblich Federn lassen. Erste Signale einer Schwäche wären hierbei ohnehin erst unterhalb von 64,30 USD zu definieren, bevor darunter die Unterstützung von 54,48 USD auf den Plan der Short-Player rücken sollte. Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre jedoch auch hier noch nicht in Gefahr.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.