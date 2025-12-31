Jaime Carrasco: Gold & Silber als Absicherung gegen das wirtschaftliche Chaos 2025

Jaime Carrasco, Senior Portfolio Manager bei Harbourfront Wealth Management, diskutiert in einem Interview mit Tom Bodrovics die wichtigsten Markttrends für das Jahr 2025. Ein zentrales Thema ist dabei der Anstieg der Gold- und Silberpreise, die derzeit Allzeithochs erreichen. Carrasco führt diesen Anstieg auf das Ende des Petrodollar-Systems und eine Verlagerung von kreditbasierten Vermögenswerten hin zu Sachwerten zurück. Gold nehme dabei eine Vorreiterrolle ein. Er argumentiert, dass die Zeiten einfacher Gewinne aus den jüngsten Marktbedingungen vorbei sind und Anleger sich nun auf die nächste Phase für Edelmetalle konzentrieren sollten.Carrasco nennt mehrere Schlüsselfaktoren, die diese Verlagerung vorantreiben. Dazu zählen die Auflösung des japanischen Carry Trades, steigende Langfristzinsen und geopolitische Instabilität. Er prognostiziert, dass die Zentralbanken, die die Inflation nicht kontrollieren können, auf eine weitere Geldschöpfung zurückgreifen werden, was den Goldpreis weiter in die Höhe treiben wird. Da Fiat-Währungen an Wert verlieren, werden Gold und Silber zu attraktiven Absicherungen gegen staatliche Maßnahmen und Währungsabwertungen.Zudem habt Carrasco das zunehmende Interesse der Zentralbanken an Gold hervor, das mittlerweile die US-Staatsanleihen in den Reserven übertrifft. Er glaubt, dass der Übergang von Krediten zu Sachwerten weitergehen wird und Gold und Silber dabei als wichtige Absicherungen in einem instabilen Währungssystem dienen werden. Carrasco weist auch darauf hin, dass sein konservatives Portfolio dank starker Positionen in Edelmetallen im Jahr 2025 die Benchmark um über 40% übertroffen hat.Der Experte rät Anlegern, etwa 30% ihres Portfolios in Edelmetalle zu investieren, insbesondere in Silber. Aufgrund eines Produktionsdefizits habe Silber seiner Meinung nach ein erhebliches Wachstumspotenzial. Zudem geht er auf die sich wandelnde Energielandschaft ein, in der die Kernenergie künftig voraussichtlich eine größere Rolle spielen wird. Abschließend ermutigt er Anleger, sich auf das bevorstehende wirtschaftliche Chaos vorzubereiten, indem sie Gold und Silber als "monetäre Versicherung" in ihr Portfolio aufnehmen.© Redaktion GoldSeiten.de