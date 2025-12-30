Silber: Rallye nach Pullback stabilisiert

Silber löste sich Ende November aus einer Konsolidierungszone nach oben. Mit dem Anstieg über die Marke von 54,50 USD wurde ein Kaufsignal aktiviert, das die Notierungen auch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal nach oben herausführte. In der Folge setzte sich die Rallye dynamisch fort und führte den Silberpreis im Hoch bis in den Bereich von 84,00 USD. Zu Wochenbeginn kam es anschließend zu einem deutlicheren Pullback.
Charttechnischer Ausblick:
Ausgehend von der ehemaligen Trendkanaloberkante im Bereich von 70,00 USD bietet sich die Chance, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen und erneut die Zone um 84,00 USD zu testen. Gelingt darüber hinaus ein Ausbruch, könnte sich der Weg mittelfristig auch in Richtung 90,00 USD öffnen. Auf der Unterseite stellt neben der Marke von 70,00 USD auch der kurzfristige Aufwärtstrend bei aktuell rund 68,00 USD eine wichtige Unterstützung dar. Erst darunter wäre ein größerer Pullback in Richtung 60,00 USD nicht auszuschließen.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!