Kampf gegen Immobilienbesitzer in Deutschland? Die geplante Begrenzung der Indexierung in Zeiten recht hoher Inflation dürfte der Substanz nicht nützen.Silber legt eine Achterbahnfahr hin und die Begründungen für den Anstieg werden immer abenteuerlicher. So wurde vorgestern über X die Story verbreitet, eine im EM-Bereich führende Bank hätte Margin-Calls nicht leisten können und die FED zum Eingreifen gezwungen. Die Bestätigung blieb aus.Derzeit kursiert die Behauptung, Bank of America und Citibank wären zusammen mit 4,4 Milliarden Unzen Silber short, was völlig unlogisch und durch die Zahlen nicht gedeckt ist. Solche Behauptungen sind gar nicht nötig, um für Silber weiterhin großartige Aussichten zu erwarten. Allein die Fakten sprechen für Silber.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)