Kampf gegen Immobilienbesitzer in Deutschland? Die geplante Begrenzung der Indexierung in Zeiten recht hoher Inflation dürfte der Substanz nicht nützen.
Silber legt eine Achterbahnfahr hin und die Begründungen für den Anstieg werden immer abenteuerlicher. So wurde vorgestern über X die Story verbreitet, eine im EM-Bereich führende Bank hätte Margin-Calls nicht leisten können und die FED zum Eingreifen gezwungen. Die Bestätigung blieb aus.
Derzeit kursiert die Behauptung, Bank of America und Citibank wären zusammen mit 4,4 Milliarden Unzen Silber short, was völlig unlogisch und durch die Zahlen nicht gedeckt ist. Solche Behauptungen sind gar nicht nötig, um für Silber weiterhin großartige Aussichten zu erwarten. Allein die Fakten sprechen für Silber.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!