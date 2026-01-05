Ölpreis (Brent): Bruch des Aufwärtstrends erhöht Abwärtsrisiken

Der Ölpreis rutschte im späten Wochenverlauf erneut zurück und konnte den kurzfristigen Aufwärtstrend nicht halten. Die Notierungen fielen bis zur Unterstützung bei 60,19 USD zurück, bevor von dort aus nochmals eine Gegenbewegung einsetzte.
Charttechnischer Ausblick:
Nach dem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends besteht weiterhin die Gefahr einer ausgedehnteren Konsolidierung. Der Spielraum auf der Unterseite reicht erneut bis 60,19 USD, darunter wären auch Abgaben bis 58,69 USD möglich, wo eine Stabilisierung einsetzen könnte. Auf der Oberseite wären bei einer klaren Rückeroberung der 62,00 USD wieder Erholungstendenzen denkbar, die bis an den mittelfristigen Abwärtstrend im Bereich von rund 63,00 USD führen könnten.
