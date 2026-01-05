Menü Artikel
Gold: Rücksetzer auf hohem Niveau bietet neue Chancen

08:44 Uhr  |  Marko Strehk
Der Goldpreis erreichte Ende Dezember ein neues Verlaufshoch und überwand dabei die Widerstandsmarke bei 4.381 USD. Im Bereich um 4.550 USD ließ der Kaufdruck jedoch nach, sodass es zu einem Pullback kam. Dieser Rücklauf führte die Notierungen wieder unter das alte Hoch zurück, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu beschädigen. Zuletzt verlief die Bewegung überwiegend seitwärts.

Charttechnischer Ausblick:

Der laufende Pullback ist aus mittelfristiger Sicht weiterhin nicht bärisch zu werten. Zum Wochenstart zeigt sich der Kurs leicht fester, was auf ein mögliches Ende der Korrektur hindeuten könnte. Ausgehend von der Unterstützungszone bei 4.245 USD besteht die Chance, die Rallye wieder aufzunehmen und erneut Kursgewinne bis 4.550 USD zu erzielen. Oberhalb davon rücken auch 4.800 USD in den Fokus. Abgaben unter 4.200 USD sollten jedoch vermieden werden, da dann eine größere Zwischenkorrektur drohen würde.

© Marko Strehk



Quelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)


