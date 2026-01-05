Gold: Rücksetzer auf hohem Niveau bietet neue Chancen

Der Goldpreis erreichte Ende Dezember ein neues Verlaufshoch und überwand dabei die Widerstandsmarke bei 4.381 USD. Im Bereich um 4.550 USD ließ der Kaufdruck jedoch nach, sodass es zu einem Pullback kam. Dieser Rücklauf führte die Notierungen wieder unter das alte Hoch zurück, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu beschädigen. Zuletzt verlief die Bewegung überwiegend seitwärts.
Charttechnischer Ausblick:
Der laufende Pullback ist aus mittelfristiger Sicht weiterhin nicht bärisch zu werten. Zum Wochenstart zeigt sich der Kurs leicht fester, was auf ein mögliches Ende der Korrektur hindeuten könnte. Ausgehend von der Unterstützungszone bei 4.245 USD besteht die Chance, die Rallye wieder aufzunehmen und erneut Kursgewinne bis 4.550 USD zu erzielen. Oberhalb davon rücken auch 4.800 USD in den Fokus. Abgaben unter 4.200 USD sollten jedoch vermieden werden, da dann eine größere Zwischenkorrektur drohen würde.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!