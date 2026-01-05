SPDR: Goldbestände beginnen das Jahr mit Abflüssen in KW 1

In der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres verzeichnete der weltweit größte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust, nur wenig Bewegung bei seinen Beständen. Diese hielten sich zunächst auf einem hohen Niveau von rund 1.070 Tonnen, fielen jedoch am ersten Handelstag des Jahres 2026 Tonnen zurück.
Wie auf der Website www.spdrgoldshares.com angegeben, beliefen sie sich am vergangenen Freitag auf 1.065,13 Tonnen. Am Freitag der Vorwoche waren es noch 1.070,13 Tonnen. Zum Wochenstart verzeichneten die Bestände einen Zufluss von 0,86 Tonnen. Auf diesem Niveau verweilten sie am Dienstag, worauf am Mittwoch Abflüsse von 1,43 Tonnen folgten. Am Donnerstag pausierte der Markt. Die Woche endete schließlich am Freitag mit einem weiteren Minus von 5,43 Tonnen, sodass die Bestände im Vergleich zur Vorwoche insgesamt um 6 Tonnen gesunken sind.
Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche: • 29. Dezember: 1.071,99 Tonnen • 30. Dezember: 1.071,99 Tonnen • 31. Dezember: 1.070,56 Tonnen • 02. Januar: 1.065,13 Tonnen
