Chinas Silberexportbeschränkungen treten in Kraft: Auswirkungen auf globale Lieferkette

Mit dem Jahreswechsel am Donnerstag verschärfte China die Kontrollen für Silberexporte. Dies folgte auf Maßnahmen, die das chinesische Handelsministerium im Oktober angekündigt hatte, um die Überwachung seltener Metalle zu verstärken, berichtet CNBC. Anfang Dezember wurden die neuen Beschränkungen für Silber bestätigt, die auch für Wolfram und Antimon gelten. Diese Materialien sind für den Verteidigungs- und Hightech-Sektor von entscheidender Bedeutung.
China hat 44 Unternehmen für den Silberexport im Zeitraum 20262027 zugelassen. Die Maßnahme markiere laut dem Bericht jedoch eine Veränderung in der Klassifizierung von Silber: Es wird nun ähnlich wie Seltene Erden als strategischer Rohstoff behandelt.
Die Verschärfung der Kontrollen folgt auf wachsende Bedenken hinsichtlich der Dominanz Chinas bei seltenen Metallen, die für Technologien wie Solarzellen, Batterien und medizinische Geräte von entscheidender Bedeutung sind. Die USA haben Silber aufgrund seiner weit verbreiteten Verwendung in der Elektronik und im Verteidigungssektor bereits in ihre Liste der kritischen Mineralien aufgenommen.
China war mit Exporten von über 4.600 Tonnen verarbeitetem Silber in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 einer der weltweit größten Exporteure. Die Importe beliefen sich auf rund 220 Tonnen. Diese Änderung in der chinesischen Exportpolitik dürfte laut CNBC zu Störungen der globalen Lieferketten, insbesondere in den USA, führen.
