Marktkommentar Dezember 2025

07:01 Uhr  |  Mack & Weise
Nachdem Gold bereits im Jahr 2024 aus seinem langjährigen Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen war, konnten die Edelmetalle im Jahr 2025 insgesamt  mit beeindruckenden Kurszuwächsen  die beste Performance seit 1979 verzeichnen.

Als Haupttreiber dieser Entwicklung muss allen voran die ungebremste Inflationspolitik von Regierungen und Notenbanken genannt werden, die sich ganz im Gegensatz zu der Zeit 1979/80, als die Fed den Inflationstrend mit drastischen Zinserhöhungen beenden konnte, im Jahr 2025 tendenziell sogar wieder beschleunigte.

So sah sich die Fed angesichts des ungebremsten Neuverschuldungstempos der neuen US-Regierung und der drastisch steigenden Zinslasten im US-Haushalt sogar gezwungen, die Zinsen trotz hartnäckig hoher Inflationsraten deutlich zu senken und darüber hinaus auch ihre inflationstreibenden US-Staatsanleihenkäufe wieder aufzunehmen. Angesichts dieser in den letzten Jahren schon fast zur Normalität gewordenen "Notstandspolitik" und des Missbrauchs der Weltreservewährung als Sanktionswaffe haben allen voran die BRICS-Notenbanken ihre Goldkäufe im vergangenen Jahr ungebremst fortgesetzt, so dass Gold inzwischen schon einen höheren Anteil an den internationalen Devisenreserven als der Euro hat.

Im Zuge der guten Performance stieg nach langer Zeit aber auch das Interesse der privaten und institutionellen Investoren an den Währungsmetallen spürbar an, was allerdings an der im historischen Vergleich niedrigen Gewichtung von Gold und Silber in den Portfolios noch wenig geändert hat. Auch wenn nach der starken Kursentwicklung immer mit Korrekturen gerechnet werden muss, sehen wir die Edelmetalle und den Rohstoffsektor insgesamt unverändert in einem langfristigen Aufwärtstrend, da beim Thema Inflationspolitik der Point-of-no-return nach unserer Einschätzung schon lange überschritten ist.

Zudem bleiben die Edelmetalle eine unverzichtbare Absicherung gegen latent drohende Finanzkrisen, deren Risiken angesichts der Blasenbildung bei den (AI)-Aktienmärkten, dem seit 2008 erheblich gewachsenen Schattenbanksektor oder dem auf surreale Summen angeschwollenen OTC-Derivatecasino keinesfalls unterschätzt werden sollten.


Fundamentals

