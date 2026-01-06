EU- und US-Giganten entlarven die Papier-Illusion

Silberpreis-Divergenz zwischen LBMA London und Shanghai, 30.12.25, Quelle: BullionStar

Laut offiziellen Mitgliedschaftsangaben auf der Website der Shanghai Gold Exchange (SGE) sind inzwischen zahlreiche westliche Finanzinstitute und Scheideanstalten fest in Chinas physische Edelmetall-Infrastruktur eingebunden.An vorderster Front stehen bekannte Namen aus der Schweiz und dem Vereinigten Königreich, die seit Jahrzehnten eng mit dem westlichen Bullion-System verbunden sind: UBS, MKS PAMP, Metalor sowie JPMorgan Chase.Dies sind lediglich die sichtbarsten Akteure einer deutlich längeren Liste (siehe Anhang).Ihre Präsenz an der SGE ist keineswegs symbolisch. Sie spiegelt eine bewusste Verlagerung hin zu Märkten wider, in denen physisches Eigentum entscheidend ist  und in denen Metall existieren muss, bevor es gehandelt werden kann.Über Jahrzehnte hinweg war die globale Preisbildung für Edelmetalle in London verankert  unter dem Dach der London Bullion Market Association (LBMA). Dieses System stützt sich stark auf nicht zugeteiltes Metall, hohe Hebelwirkung und Papieransprüche, die das verfügbare physische Angebot um ein Vielfaches übersteigen.Shanghai funktioniert nach einem grundlegend anderen Prinzip. An der SGE werden Edelmetalle auf physischer Basis gehandelt. Abwicklung bedeutet Lieferung. Das Metall wird gewogen, registriert, übertragen  oder vollständig aus dem System abgezogen.Von Stillstand zur Explosion: Chinas Goldaufbau signalisiert den Übergang von der Theorie zur Infrastruktur.Dieser Unterschied ist nicht philosophischer Natur. Er definiert den Unterschied zwischen einem Anspruch auf Metall und dem Metall selbst.Papiermärkte funktionieren reibungslos  bis sie auf die Probe gestellt werden. Steigt die physische Nachfrage und verknappt sich das Angebot, offenbaren Papierversprechungen ihre Schwäche: das Gegenparteirisiko.Diese Spannung wird zunehmend im Silbermarkt sichtbar, wo sich anhaltende Preisunterschiede zwischen westlichen Papierbenchmarks und asiatischen physischen Märkten herausgebildet haben.Wenn Metall knapp wird, übernimmt der Markt die Preisfindung, der in Unzen abrechnet - nicht in Kontrakten.Institutionen, die nahe an den physischen Metallströmen operieren, haben diese Dynamik lange erkannt, bevor sie öffentlich diskutiert wurde.Die Trennung zwischen Papier- und physischen Märkten beschränkt sich längst nicht mehr auf Börsen und Tresore. Sie ist inzwischen am Verkaufspunkt sichtbar.Ein aufschlussreiches Beispiel liefert ABC Bullion, einer der größten Edelmetallhändler Australiens mit enger Anbindung an asiatische Märkte.Anstatt sich an westlichen Papierbenchmarks wie der COMEX zu orientieren, weist ABC Bullion öffentlich Silberpreise aus, die sich an den Niveaus in Shanghai orientieren  mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber US-Futurespreisen. Diese Anpassung reflektiert Wiederbeschaffungskosten, nicht Spekulation: Physisches Silber ist bei knapper Versorgung nicht zu Papierpreisen erhältlich.Bemerkenswert ist, dass dieser Schritt nicht von einer Pressemitteilung oder einer öffentlichen Bekanntgabe begleitet wurde. Die Preise änderten sich, weil sich die Marktrealität geändert hat.