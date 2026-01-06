Kinross Gold bleibt auf Zielkurs
06.01.2026 | Christian Jubelt
Kinross Gold klopfte zum gestrigen Wochenauftakt tatsächlich an der 30,00-USD-Marke und deutet somit weiteres Potenzial bis zum Allzeithoch des Jahres 1996 bei 31,88 USD an. Seit der vergangenen Analyse vom 14. November tat sich bislang nicht viel. Allerdings das Chartbild einen unverändert sauberen Trend aufweist, sodass es nur eine Frage der Zeit rund um neue Allzeithochs scheint. Auf jene Ziele gehen wir einmal mehr im Nachgang ein.
Fazit:
Auch wenn die gestrigen Kurse knapp über 30,00 USD bis zum Handelsschluss nicht gehalten werden konnten, so bleibt die Lage oberhalb des Monats-Pivot-Punktes von 28,13 USD durchgehend bullisch. Infolgedessen dürfte es dieser Tage einen Anstieg und einen Schlussstand oberhalb der runden Marke von 30,00 USD geben. Gelingt dies, erlaubt sich weiteres Aufwärtspotenzial über den Resistance-Point (R2) bei 31,70 USD bis zum Allzeithoch aus dem Jahr 1996 bei 31,88 USD.
Allerdings scheint hier das Ende rein unter Projektionsbetrachtung auch noch nicht gefunden, sodass es grundsätzlich weiteres Potenzial bis hin zum Niveau von 33,50 USD je Anteilsschein gibt. Es bietet sich dementsprechend noch einiges mehr auf der Oberseite und neue Rekordstände dürfen dabei einkalkuliert werden. Klarerweise sind die Börsen keine Einbahnstraßen und so besteht, neben temporären Gewinnmitnahmen, natürlich auch immer wieder die Möglichkeit einer längeren Gegenbewegung oder sogar einer größeren Korrektur.
Von letzterer sind wir zweifelsfrei weit entfernt, und doch wäre zum Beispiel bei einem Rückgang unter 28,13 USD ein Test der Marke rund um 26,50 USD einzukalkulieren. Dort, im Bereich des ebenfalls dort notierenden gleitenden 50-Tage-Durchschnitts (EMA aktuell bei 26,75 USD), wäre eine Basis zur Wideraufnahme der generell vorherrschenden Grundtendenz denkbar.
Sollte es jedoch zu einem Abtauchen unter 26,47 USD kommen, wären größere Abgaben einzuplanen. Die sich dabei eröffnenden Verluste würden in weiterer Folge zu Kursen von 24,56 USD und darunter bis in den Bereich von 22,50 USD führen. Dieses Level erscheint als tragfähige Unterstützung und dürfte zunächst für eine Beruhigung sorgen. Ein zusätzlicher Einbruch unter 22,28 USD würde das gesamte Chartbild deutlicher trüben.
Long Szenario:
Bereits gestern wurde mit 30,08 USD abermals ein neues Jahrzehntehoch im Intraday-Verlauf ausgebildet, sodass im Zuge der gesamt positiv wirkenden Chartsituation ein Ausbruch über 30,00 USD nicht lange auf sich warten lassen sollte. Davon wiederum lassen sich die nächsten Kursziele bei 31,70 USD und darüber bei 33,50 USD definieren.
Short Szenario:
Die gesunde Charttendenz spricht aktuell gegen größere Kursschwäche. Einzig der Kurs fällt nachhaltig unter das Niveau von 28,13 USD zurück. Sollte es dazu kommen, müsste man mit weiteren Abgaben bis in den Bereich von 26,50 USD kalkulieren, bevor unterhalb von 26,47 USD größeres Ungemach bis 24,56 USD sowie rund 22,50 USD drohen könnte.
© Christian Jubelt
Finanzanalyst
www.TA4YOU.com
Offenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.
Quelle Chart: stock3
Quelle Chart: StockCharts.com
Quelle Chart: stock3
