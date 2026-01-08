UBS erhöht erneut ihr Kursziel für Gold

Die UBS Group hat ihre Goldpreisprognose für die ersten drei Quartale 2026 angehoben und geht nun von einem Durchschnittspreis von 5.000 $ pro Unze aus, berichtet Futubull. Der Preis könnte sogar noch weiter auf 5.400 $ steigen, sollten sich politische oder wirtschaftliche Turbulenzen wie die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Zwischenwahlen verschärfen. Bis Ende 2026 erwartet die UBS einen Goldpreis von 4.800 $ pro Unze, was einer Anhebung ihrer bisherigen Prognose von 4.300 $ entspricht.
Die Analysten der UBS führen den erwarteten Anstieg des Goldpreises auf niedrige Realrenditen, globale wirtschaftliche Instabilität und Unsicherheiten in der US-Innenpolitik zurück. Die Nachfrage der Zentralbanken bleibt robust: Die weltweiten Goldkäufe im Jahr 2025 werden aktuell auf 634 Tonnen geschätzt. Zudem wächst die Investitionsnachfrage, insbesondere nach Goldbarren und -münzen, weiter. Die UBS merkt außerdem an, dass die Rolle von Gold als sicherer Hafen in Zeiten geopolitischer oder finanzieller Risiken die Preisprognose zusätzlich stütze.
Trotz einiger Schwankungen auf dem Goldmarkt betrachtet die UBS die jüngste Preiskorrektur als vorübergehend und geht davon aus, dass die zugrunde liegende Nachfrage weiterhin stark bleibt. Die Bank ist der Ansicht, dass Gold ein wirksames Absicherungsinstrument für Portfolios bleibt, und empfiehlt Anlegern, einen mittleren einstelligen Prozentsatz ihres Vermögens in Gold zu investieren. Da Zentralbanken, ETFs und Privatanleger weiterhin Gold kaufen, erwartet die UBS, dass die Nachfrage im Jahr 2026 stark bleiben wird zumal fiskalische Herausforderungen in den USA und Zinssenkungen weitere Preisanstiege begünstigen dürften.
