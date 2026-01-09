WGC: Kaufdynamik der Zentralbanken hält auch im November an
08:32 Uhr | Redaktion
Der World Gold Council hat diese Woche die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Zentralbanken weltweit veröffentlicht. Für den Großteil der aufgeführten Banken wurden Daten von Ende November berücksichtigt. Demnach setzten die Zentralbanken ihre Käufe im November weiter fort, wenn auch mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat. Insgesamt verzeichneten sie Nettokäufe von 45 Tonnen (im Oktober waren es 53 Tonnen) bei Verkäufen von rund 3 Tonnen.
Mit 12 Tonnen war die Nationalbank von Polen im November der größte Käufer. Damit erreichen ihre Reserven 543,3 Tonnen Gold. Brasilien kaufte zum dritten Mal in Folge Gold und ergänzte seine Reserven um 11 Tonnen. Innerhalb der letzten drei Monate hat das Land somit 43 Tonnen erworben. Den dritten Platz belegte die Zentralbank von Usbekistan. Diese kaufte insgesamt 10 Tonnen Gold, wie der WGC berichtet. Ebenfalls nennenswert waren die Käufe von Kasachstan mit 8 Tonnen, Kirgisistan und Tschechien mit jeweils 2 Tonnen sowie von China und Indonesien mit jeweils einer Tonne.
Der größte Goldverkäufer war im November die jordanische Zentralbank. Sie verkaufte rund 2 Tonnen ihrer Bestände. Auch Katar verkaufte Gold im Wert von rund einer Tonnen.
