Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft lag bei 50.000 (Konsensprognose: 55.000).



Die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor außerhalb der Landwirtschaft lag bei 37.000 (Konsensprognose: 50.000).



Die Arbeitslosenquote lag bei 4,4 % (Konsensprognose: 4,5 %).



Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit betrug 34,2 Stunden (Konsensprognose: 34,3 Stunden).



Der durchschnittliche Stundenlohn lag bei 0,3 % (Konsensprognose: 0,3 %).

Die BOJ hat ihren Leitzins von 0,5% auf 0,75% angehoben. Der Zinssatz liegt seit Januar 2025 bei 0,5%. 0,75% ist der höchste Zinssatz in Japan seit 1995. BOJ-Gouverneur Ueda deutet an, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen könnten. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) ist auf über 2% gestiegen.Deflatorisch: ja.Aber der US-Regierung fällt ein Trick ein: Präsident Trump hat Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FMCC) angewiesen, Hypothekenanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Mit dieser Maßnahme will er den Hauskauf ankurbeln. Dies wird den Zinssatz für 30-jährige Hypotheken um etwa 0,25 Prozentpunkte senken, gleichzeitig aber die Rendite langfristiger Staatsanleihen leicht erhöhen. Dies wirkt sich positiv auf Hausbauunternehmen aus und:Es druckt Geld und wirkt damit inflatorisch.Mit Kommandowirtschaft kriegt man es hin!Der soeben veröffentlichte US- Arbeitsministeriumsreport für Dezember erschwert die Entscheidung der US-Notenbank. Hier die Details:Meta (META) bekräftigt sein Engagement im Bereich der Kernenergie mit drei abgeschlossenen Verträgen: Meta unterzeichnet 20-Jahres-Verträge zum Bezug von Strom aus den Kernkraftwerken Perry, Davis-Besse und Beaver Valley mit einer Leistung von über 2.600 MW. Alle drei Kraftwerke gehören Vistra (VST) und waren zuvor im Besitz von FirstEnergy (FE).Meta wird Oklo (OKLO) beim Aufbau einer Kraftwerkskapazität von 1,2 GW in Ohio unterstützen, den Strom im Voraus bezahlen und die Projektentwicklung finanziell vorantreiben. Darüber hinaus wird Meta zwei Reaktoren von TerraPower finanzieren.Das bedeutet Freude für Silber voran:gefolgt von Gold:und Platin:Aktien folgen nach:Eben clever gemacht, so überkompensiert sich ein deflatorischer Impuls.BTC mau,weil der eben realwirtschaftlich inexistent ist, Silber ist so geldig wie der BTC nur eben auch ein Elektrorohstoff.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.