Azarga Metals Corp. kündigt 1 Mio. Dollar Privatplatzierung an

Azarga Metals Corp. gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 10.000.000 Einheiten zu je 0,10 Dollar bekannt. Der Bruttoerlös beträgt somit maximal 1.000.000 Dollar. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Warrant-Aktie innerhalb von zwei Jahren ab Abschluss der Privatplatzierung.
Der Erlös aus der Privatplatzierung soll für die Vorbereitung eines Explorationsprogramms für das zu 100% unternehmenseigene, hochgradige, kupferreiche VMS-Marg-Projekt im Keno Hill Silver District im Yukon-Territorium sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.
Azarga ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen besitzt 100% des kupferreichen VMS-Projekts Marg mit bedeutenden Gold- und Silbervorkommen in Zentral-Yukon, Kanada.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!