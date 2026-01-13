Silber: Ausbruch trägt  Aufwärtspotenzial bleibt offen

Silber befindet sich seit mehreren Wochen in einer ausgeprägten Aufwärtsbewegung. Die Notierungen konnten dabei aus dem langfristigen Aufwärtstrendkanal nach oben ausbrechen. Nach einem Pullback bis in den Bereich von 69,55 USD setzte sich der Anstieg zuletzt erneut fort.
Charttechnischer Ausblick:
Zum Wochenbeginn erreichte Silber ein neues Hoch, wodurch sich der Weg kurzfristig wie auch mittelfristig weiter nach oben geöffnet hat. Damit besteht die Chance, in den kommenden Wochen weiter in Richtung 90,00 USD und gegebenenfalls auch darüber hinaus anzusteigen. Eine maßgebliche Unterstützung bildet der steile Aufwärtstrend bei aktuell rund 76,00 USD. Erst unterhalb von 69,55 USD würde sich das Bild wieder eintrüben, ein Rückfall in diesen Bereich deutet sich derzeit jedoch nicht an.
