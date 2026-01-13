Menü Artikel
Vision Lithium Inc. plant Aktienkonsolidierung

10:23 Uhr  |  Minenportal.de
Vision Lithium Inc. hat die Unterlagen für die am 30. Januar 2026 stattfindende Jahreshauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens versandt.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre unter anderem gebeten, über einen Beschluss zur Genehmigung einer Konsolidierung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage eines vom Vorstand festzulegenden Konsolidierungsverhältnisses innerhalb einer Spanne von 10 zu 1 bzw. 15 zu 1 festzulegen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Meldung lag der letzte Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange bei 0,02 $. Es sind 293.019.151 Stammaktien ausgegeben und ausstehend.

Vision ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Erschließung hochwertiger Mineralvorkommen, darunter Lithium und Kupfer, in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Vorkommen von Weltklasse zu entdecken und diese zur Produktion zu bringen. Den Anfang machen das fortgeschrittene Lithiumgrundstück Sirmac in Québec, das Lithiumgrundstück Godslith in Manitoba sowie eine Gruppe von Ni-Cu-Co- und/oder Cu-Zn-Ag-Au-Grundstücken im Osten von Québec und New Brunswick.


Mineninfo

Vision Lithium Inc.

Vision Lithium Inc.
Bergbau
Kanada
A2JG9P
CA92837C1095
Unternehmenswebsite
Lithium
AuCuLiNiU
