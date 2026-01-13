WTI-OIL - die Bullen wollen mehr

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische WTI-OIL konnte zum Jahresausklang das nächste Verkaufssignal vermeiden. Vielmehr stabilisierte sich der Preis rund um die Unterstützung von 56,57 USD und zeigt sich seit einigen Tagen in starker Verfassung. Mehr noch: Der Abwärtstrend seit Sommer 2025 wurde durchbrochen und erst gestern auch der Widerstand bei 58,88 USD erobert.Dementsprechend erlaubt sich nunmehr weiteres Aufwärtspotenzial bis 62,13 USD, bevor darüber sogar Notierungen von 65,48 USD auf die Agenda rücken könnten.Sollte WTI hingegen wieder unter 58,88 USD zurückfallen, wäre eine anschließende Seitwärtsphase von 56,57 bis 58,88 USD zu erwarten. Im Falle eines erneut aufkommenden Verkaufsdrucks könnte unterhalb von 56,57 USD sogar eine Fortsetzung der Preisschwäche ihren Einzug halten.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.