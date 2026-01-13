WTI-OIL - die Bullen wollen mehr

Das amerikanische WTI-OIL konnte zum Jahresausklang das nächste Verkaufssignal vermeiden. Vielmehr stabilisierte sich der Preis rund um die Unterstützung von 56,57 USD und zeigt sich seit einigen Tagen in starker Verfassung. Mehr noch: Der Abwärtstrend seit Sommer 2025 wurde durchbrochen und erst gestern auch der Widerstand bei 58,88 USD erobert.
Dementsprechend erlaubt sich nunmehr weiteres Aufwärtspotenzial bis 62,13 USD, bevor darüber sogar Notierungen von 65,48 USD auf die Agenda rücken könnten.
Sollte WTI hingegen wieder unter 58,88 USD zurückfallen, wäre eine anschließende Seitwärtsphase von 56,57 bis 58,88 USD zu erwarten. Im Falle eines erneut aufkommenden Verkaufsdrucks könnte unterhalb von 56,57 USD sogar eine Fortsetzung der Preisschwäche ihren Einzug halten.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!