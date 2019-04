IDM Mining Ltd. hat gestern die finalen Analyseergebnisse des diesjährigen untertägigen Bohrprogramms am Goldprojekt Red Mountain in der Nähe von Stewart in British Columbia, Kanada, bekanntgegeben. Im Rahmen des Programms wurden in diesem Jahr 115 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 29.312 m abgeteuft. Nach Angaben des CEOs konnte die bekannte [...]