Newrange Gold Corp. diversifizierte in die USA im Jahre 2016 als man das hochgradige Pamlico Goldprojekt in Nevada übernahm. Das Projekt ist insofern einzigartig, als es von Distriktgröße und nahezu unerforscht ist und Potential für mehrere Millionen Unzen Gold im legendären Walker Lane Trend in Nevada bietet. Das Unternehmen wird von einem Team erfolgreicher Unternehmensgründer und Minensucher geleitet, die an der Entdeckung von über 60 Mio. oz Gold und 200 Mio. oz Silber beteiligt waren.