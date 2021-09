New Carolin Gold Corp. gab heute bekannt, dass es am 25. Juli 2021 ein endgültiges Arrangement Agreement mit Talisker Resource Ltd. abgeschlossen hat, gemäß dem Talisker alle ausstehenden Stammaktien von New Carolin erwerben wird. Die Anteilseigner von New Carolin erhalten im Rahmen der Transaktion 0,3196 einer Stammaktie von Talisker für jede [...]